m:tel TV preporuke: Istorija, emocije i humor u odabranim filmskim hitovima

Nove preporuke za filmove koje naredne sedmice možete pogledati na TV.

Izvor: HBO 3

Film "Još sam tu" je snažna istorijsko-biografska drama. Na programu je u subotu, 31. januara u 17.45 časova na TV HBO 3.

Rio de Ženeiro, rane 1970-te. Brazil je u sve čvršćem stisku vojne diktature. Upoznajemo porodicu Paiva: oca Rubensa, majku Junis i njihovo petoro djece. Žive uz plažu, u iznajmljenoj kući čija su vrata stalno otvorena za prijatelje. Njihova međusobna naklonost i humor su tiha pobuna protiv represije koja se nadvila nad zemljom. Jednog dana dožive nasilan i proizvoljan čin koji će im zauvijek promijeniti živote. U njegovoj sjenci, Junis je prinuđena da iznova izgradi sebe i obezbijedi novu budućnost za sebe i djecu. Dirljiva priča ove porodice, zasnovana na memoarima Marsela Rubensa Paive, pomogla je da se rekonstruiše važan dio skrivene istorije Brazila.

Izvor: HBO 3

U nedjelju, 1. februara u 21.25 časova možete pogledati kriminalistički film "Vitezovi Alta" na TV HBO 2.

"Vitezovi Alta" prati dvojicu najozloglašenijih njujorških šefova organizovanog kriminala, Frenka Kostela i Vita Đenovezea, dok se nadmeću za kontrolu nad gradskim ulicama. Nekad su bili najbolji prijatelji, ali zbog sitnih ljubomora i niza izdaja oni dolaze u smrtonosni sukob koji će zauvijek preoblikovati mafiju (I Ameriku).

Izvor: Cinemax

Prisjetimo se političke sudbine jednog od ključnih političara prošlog vijeka Vinstona Čerčila, u filmu "Najmračniji čas", u ponedjeljak, 2. februara na TV Cinemax u 14.45 časova.

Biografski film o jednoj od ključnih ličnosti 20. vijeka, Vinstonu Čerčilu, velikom britanskom premijeru koji je ujedinio naciju prkoseći Hitleru i nacistima tokom Drugog svjetskog rata.

Izvor: Cinemax

Inspirativna komedija "Crveno nebo", na programu je u utorak, 3. februara u 16.55 časova na TV Cinemax 2.

Mala vikendica pored Baltičkog mora. Dani su vreli, a kiša nije padala danima. Četvoro mladih ljudi dolazi zajedno, prijatelji stari i novi. Dok suva šuma oko njih počinje da plamti, plamte i njihova osjećanja. Sreća, požuda i ljubav; ali takođe i ljubomora, ozlojeđenost i tenzije. U međuvremenu, šuma gori. A požar ubrzo stiže i tamo.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.