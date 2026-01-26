logo
Nova Redmi Note 15 serija uz atraktivne poklone u m:tel ponudi

Izvor Promo
0

Najizdržljiviji Redmi Note telefoni ikada

Nova Redmi Note 15 serija uz atraktivne poklone u m:tel ponudi Izvor: m:tel PR

Naručite među prvima telefon iz Redmi Note 15 serije iz m:tel ponude do 22. februara ove godine i ostvarite pravo na vrijedan poklon.

Kupovinom Redmi Note 15 Pro+ 5G dobijate Xiaomi štapni usisivač G20 Lite, dok vas uz Redmi Note 15 Pro očekuje Xiaomi prenosivi foto štampač - Portable Photo Printer 1S!

Uz moćne performanse i bateriju koja podiže ljestvicu izdržljivosti, nova Redmi Note 15 serija je stvorena da vam ponudi više od očekivanog.

Telefoni koji se ne plaše padova i vode. Zahvaljujući “Titan” arhitekturi, IP69K zaštiti i Gorilla Glass Victus 2 staklu, Redmi Note 15 telefoni donose vrhunsku otpornost na vodu, prašinu i udarce.

Vrhunske slike iz prvog pokušaja.

Kamera od 200 MP uz optičku stabilizaciju i AI podršku omogućava oštre, jasne i prirodne fotografije, čak i pri slabom osvjetljenju.

Uživanje koje počinje na ekranu.

Fantastični ekran sa kristalno jasnom slikom i brzinom osvježavanja od 120 Hz stvara najbolji vizuelni doživljaj za svaki sadržaj.

Ne propustite priliku da uz novi telefon iz Redmi Note 15 serije dobijete i fantastičan poklon!

Akcija traje do isteka zaliha, a uslov za ostvarivanje poklona je kupovina telefona i registracija na adresi xiaomi.ba do 28. februara ove godine!

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite na 0800 50 000.

