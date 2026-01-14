Uz m:tel ostanite povezani i sigurni na stazi

Odaberite roming opcije i putno zdravstveno osiguranje koje uključuje i zimske sportove i opušteno uživajte na snježnim stazama

Izvor: m:tel PR

Zimska sezona i snijeg na planinama znače samo jedno – vrijeme je za skijanje, bijeg u planine i uživanje u pravoj zimskoj avanturi. Bilo da ste vikend-skijaš, porodično na zimovanju ili planirate duži boravak u omiljenom ski-centru u inostranstvu, važno je da ste povezani i sigurni tokom cijelog putovanja. Upravo zato m:tel donosi novu, praktičnu uslugu – roming internet tarifne opcije uz uključeno putno zdravstveno osiguranje.

Jednim potezom, brzo i jednostavno, putem m:go aplikacije, obezbjeđujete stabilan mobilni internet i putno osiguranje dok ste na putu i na stazi. Bilo da provjeravate vremensku prognozu, mape ski-staza, dijelite zimske trenutke ili vam zatreba dodatna sigurnost – sve vam je dostupno odmah, bez komplikacija i dodatnih koraka.

Nova m:tel usluga nudi fleksibilne opcije koje se prilagođavaju vašem planu putovanja: možete izabrati individualno ili porodično osiguranje, različit broj dana, količinu gigabajta, kao i zemlje ili svjetske destinacije na kojima planirate skijanje. Bez obzira da li idete na kratki ski-vikend ili na duže zimovanje, lako birate opciju po svojoj mjeri.

Usluga je namijenjena fizičkim licima – korisnicima m:tel Pretplata tarifa. Sve informacije o dostupnim opcijama i aktivaciji nalaze se u m:go aplikaciji, dok se spisak zemalja i mrežnih operatera može pogledati na www.mtel.ba.

Uz m:tel, na put krenite sigurni i povezani – spremni da u potpunosti uživate u svakom zimskom spustu. Vaše je samo da odaberete pravi zimski kadar!