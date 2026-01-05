logo
Roming internet i putno osiguranje

Roming internet i putno osiguranje

Nova m:tel usluga omogućava vam da uživate u mobilnom internetu, osigurani i dok ste na putovanju

Roming internet i putno osiguranje

Praznični dani i zimski raspusti idealni su za putovanja, skijanje i bijeg od svakodnevice. Bilo da planirate porodični odmor, kratki predah ili odlazak na planinu, bezbrižnost je ono što svi želimo ponijeti sa sobom. Upravo zato m:tel donosi novu, praktičnu uslugu – roming internet tarifne opcije uz uključeno putno osiguranje.

Jednim potezom, brzo i jednostavno, putem m:go aplikacije, možete obezbijediti stabilan mobilni internet i zdravstveno putno osiguranje za vrijeme boravka u inostranstvu. Bez dodatnih briga, komplikacija ili gubljenja vremena – sve je na jednom mjestu, spremno prije nego što krenete na put.

Opcije su fleksibilne i prilagođene različitim potrebama: dostupno je individualno ili porodično osiguranje, sa različitim brojem dana, količinom gigabajta, kao i izborom zemalja ili svjetskih destinacija. Bilo da putujete nekoliko dana ili planirate duži boravak, lako možete izabrati kombinaciju koja vam najviše odgovara.

Važno je napomenuti da putno zdravstveno osiguranje počinje da važi od 00.00 časova narednog dana od dana kupovine, zbog čega se preporučuje da se za put pripremite na vrijeme. Tako ćete bez žurbe i stresa uživati u zasluženom odmoru, znajući da ste sigurni i povezani – gdje god da se nalazite.

Usluga je namijenjena fizičkim licima, korisnicima Pretplata tarifa. Sve informacije o ponudi dostupne su u m:go aplikaciji, dok se spisak zemalja i mrežnih operatera može pogledati na www.mtel.ba

Uz m:tel, na put krenite sigurni i povezani, spremni da uživate u svakom trenutku!

