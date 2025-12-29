Praznik je uvijek kada se daruje od srca

Kompanija m:tel i Down Syndrom Centar iz Banjaluke, godinama unazad grade prijateljsku vezu i odnos zasnovan na povjerenju, humanosti i zajedničkoj želji da se unaprijedi kvalitet života korisnika ovog centra.

Izvor: mtel

Tokom godina, kompanija m:tel je pružala kontinuiranu podršku Centru kroz učešće u njihovim aktivnostima, donacijama, zaposlenjem i svim drugim vidovima pomoći. Ovoga puta, u susret novogodišnjim praznicima, m:tel je Centru darovao televizor koji im je potreban za prostorije u kojima borave njihovi korisnici, te poklon IPTV uslugu za simboličnu nadoknadu od 1 KM, kao dodatnu uslugu na već postojeće darovane internet priključke. Ovaj gest još jednom potvrđuje da prava vrijednost leži u pažnji i spremnosti da se pomogne.

Praznik je uvijek kad se daruje, a želja kompanije m:tel je da svaki dan godine koju dočekujemo učini prazničnim za one koji trebaju prijatelje.

(m:tel)