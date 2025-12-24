logo
m:tel otvorene videoteke za savršene praznike ispred TV ekrana

Izvor Promo
0

Vrijeme opuštanja i odmora je ispred nas - provedite ga u krugu najdražih osoba i omiljenih serija

m:tel otvorene videoteke za savršene praznike ispred TV ekrana Izvor: m:tel

Novogodišnji praznici idealno su vrijeme za odmor, opuštanje i trenutke provedene s porodicom i prijateljima, a m:tel je svojim korisnicima i ove godine pripremio poseban praznični poklon - otvorene videoteke i vrhunski TV sadržaj.

Do 15. januara 2026. godine, korisnicima m:tel TV usluga dostupne su videoteke TS Media i Apollon, kao i kompletan HBO Premium TV paket koji uključuje čak pet HBO kanala, bogatu HBO videoteku i pristup HBO Max aplikaciji.

Serije koje se uvijek rado gledaju i koje će vam uvijek izmamiti osmijeh na lice čekaju vas u HBO videoteci i HBO Max platformi. Kultni „Prijatelji”, legendarni „Sopranosi”, savremeni hit „I tek tako” i nagrađivani „Bijeli lotus” donose idealnu kombinaciju humora, emocija i vrhunske produkcije – savršenu za opuštanje i uživanje tokom prazničnih dana. Otvorene videoteke nude i mnoštvo drugih domaćih i svjetskih naslova, prilagođenih različitim ukusima i raspoloženjima.

A za potpuni ugođaj, m:tel je pripremio i posebnu ponudu velikih TV ekrana. Moderni televizori dostupni su uz mjesečnu otplatu na rate, bez kamata, kako bi vrhunski sadržaj došao do izražaja u punom sjaju.

Uz m:tel, praznici su najljepši kod kuće - uz dobar ekran, odlične priče i neograničeno uživanje u sadržaju koji spaja generacije.

