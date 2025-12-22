Dobro došli u zimsko izdanje m:tel m:agazina!

Zima je ovdje, a sa njenim dugim noćima, sjajnim lampicama i trenucima za male čarolije stiglo je i 47. izdanje m:agazina, koje donosi digitalnu magiju, inspiraciju i pametne ideje koje ovu sezonu čine posebnom.

Izvor: m:tel

Tema ovog broja nas vodi kroz praznike u digitalno doba i otkriva kako tehnologija oblikuje naše običaje, povezuje nas s dragim ljudima i donosi toplinu u svakodnevicu, čak i kada su dani hladni i kratki. Upoznajte i „pametnu zimu“, odnosno uređaje i rješenja koja zimske aktivnosti čine zabavnijima i pomažu da ostanemo povezani.

Kao zvijezdu ponude, predstavljamo i Honor 400 Pro - elegantan, snažan i uvijek spreman da vam olakša svakodnevicu, ovaj uređaj je savršen saputnik za svaku digitalnu avanturu, bilo da istražujete svijet online ili pravite uspomene u stvarnom životu. Tu su i priče iz svijeta tehnologije, kao i intervjui sa inspirativnim sagovornicima o tome zašto je važno biti istrajan u svojim idejama, snovima i željama, bez obzira da li smo posvećeni aktivizmu, stvaralaštvu, sportu ili bilo kojoj drugoj sferi života.

U ovogodišnjim prazničnim danima, dopustite da vas m:agazin povede kroz pametnu zimu, digitalnu magiju i inspirativne priče. Jer prava zimska bajka nastaje kad tehnologija i inspiracija pletu čaroliju zajedno.

Zakoračite u 2026. sa osmijehom, energijom i hrabrošću za nova otkrića. Srećna vam i ova nova godina!

Neka vas u ovim zimskim danima ugriju tople priče iz našeg m:agazina!