m:tel nastavlja da podržava obrazovanje i humanost u lokalnim zajednicama

Kompanija m:tel realizovala je još dvije donacije u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti, s ciljem podrške obrazovnim ustanovama, ali i ustanovama koje pružaju pomoć onima kojima je to potrebno.

U okviru akcije m:tel Prijatelj znanja, Srednjoškolskom centru Rudo uručen je pametni televizor koji će, kako ističu u školi, biti korišćen u edukativne svrhe, ne samo u nastavi za učenike, već i za stručno usavršavanje nastavnika i profesora. Ova donacija doprinijeće savremenijem izvođenju nastave i bogatijem nastavnom sadržaju, čime se dodatno podstiče razvoj kreativnosti i znanja mladih.

„Cilj naše akcije m:tel Prijatelj znanja jeste da školama obezbijedimo alate koji prate savremenu tehnologiju i potrebe današnjeg obrazovanja. Drago nam je što će ova donacija doprinijeti kvalitetnijoj i interaktivnijoj nastavi, te omogućiti profesorima i učenicima da lakše razvijaju svoje vještine i potencijale“, rekao je Stefan Ličina, šef Službe za odnose s javnošću m:tel-a, tokom posjete ovoj školi.

Predstavnici kompanije m:tel, posjetili su i Centar za socijalni rad Prnjavor, kako bi donirali pametni telefon Samsung štićeniku ovog centra. Lijepe i humane priče zaposlenih u Centru za socijalni rad u ovom gradu i njihovih štićenika, motivišu i ohrabruju, te čine zajednicu sigurnijim i ljepšim mjestom za život, uprkos nedaćama koje za neke od nas nosi svakodnevica. Ova donacija je upravo dokaz da humanost i briga za druge zaista jesu najvažnije vrijednosti koje nas povezuju.

Direktorka Centra za socijalni rad u Prnjavoru Dragana Radulović je ovom prilikom istakla: „Dječak koji je zbog nepravde života ostao sam i o kome se sa zadovoljstvom brinemo, skroman je i ne traži ništa, ali lijepe priče se šire. Tako je ova priča došla i do ljudi iz m:tel-a, koji su ga obradovali pametnim telefonom, poklonom koji mu je bio potreban. Zato, veliko hvala kompaniji m:tel i od nas iz Centra, jer zbilja u vama imamo prijatelja“.

Kompanija m:tel nastavlja sa podrškom zajednici, sa posebnim naglaskom na obrazovanje, humanost i odgovornost.

