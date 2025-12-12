Birajte filmove iz m:tel TV ponude i uživajte u otvorenim videotekama

Raznovrstan filmski program, obogaćen otvorenim videotakama biće idealna priprema za novogodišnje raspoloženje.

Izvor: AXN

Duhovni pisac, unajmljen da završi memoare bivšeg britanskog premijera, otkriva tajne koje ugrožavaju njegov život. Pogledajmo dramatični krimi-triler “Pisac iz sjenke” na TV AXN, u subotu 13. decembra u 21.00 čas.

Uspješni britanski "pisac iz sjenke" prihvata da dovrši memoare bivšeg britanskog premijera Adama Langa, a njegov agent Rik Rikardeli ga uvjerava da je to prilika života za njega, pri čemu će zaraditi nevjerovatnih 250.000 dolara. No, čini se da je projekat osuđen na propast od početka jer prethodni pisac iz sjene, Majk Mek Ara, umro je pod čudnim okolnostima, u saobraćajnoj nesreći. Posao započinje, a pisac iz sjenke od samog početka počinje uočavati nekonzistentnosti u prethodnim memoarima i zaključuje da je Mek Ara, vjerovatno, ubijen…

Izvor: AMC

“Djevojka mog brata” je sjajna komedija koja, pored urnebesnog raspleta, govori i o isprepletenosti ljudskih sudbina. TV AMC, nedjelja 14. decembar u 12.35 časova.

Den je otac troje djece koji nakon što je ostao udovac sam brine o njima. Kada u knjižari sretne prelijepu ženu, ona ga trenutno očara, a ono što ni on ni ona ne znaju u tom trenutku, jeste da je ona djevojka njegovog brata.

Izvor: Cinemax 2

Na TV kanalu Cinemax 2, u ponedjeljak 15. decembra možete pogledati duboko emotivnu dramu, film “Poljubac”, u terminu od 13.00 časova.

Danska, 1913. Anton je plemenit i savjestan mladić čiji je prioritet da završi obuku za oficira konjice. Tokom treninga naređuje svom vodu da pomognu baronu Fon Lovenskjoldu i biva pozvan na bal u zamku gdje upoznaje baronovu prelijepu kćerku Edit koja je doživjela nesreću i završila u invalidskim kolicima. Ona je neraspoložena, ali se razvedri kad se ispostavi da se Anton prema njoj ponaša kao da je običan gost i kao da nije vezana za invalidska kolica. Anton osjeća sve veće saosjećanje prema Edit, i što su duže zajedno, sve mu je draža. Međutim, on ne može da razluči jesu li njegova osjećanja sažaljenje ili prava ljubav.

Izvor: Pink Movies

Film “Mi ostali” je interesantno dramsko ostvarenje, a možete ga pogledati u utorak 16. decembra u 19.00 čassova na TV Pink Movies.

Dvije majke i kćerke moraju da se nose sa svojim tugama i komplikovanim međusobnim odnosima, kada osoba koja ih je povezivala umre...

Izvor: HBO

U raznovrsnoj ponudi filmskih naslova, TV HBO nam preporučuje film "Pod otvorenim nebom".

Dva brata tinejdžera kreću na putovanje do granice između Meksika i SAD-a kako bi pronašli čovjeka odgovornog za udes u kojem je stradao njihov otac. U društvu svoje prelijepe polusestre koju su nedavno upoznali, braća i sestra kreću ka odrastanju napetim putem osvete, što će ih na kraju natjerati da se suoče sa smrću svog oca.

Podsjećamo, m:tel je svim IPTV korisnicima otvorio vrata najboljeg prazničnog TV zabavnog sadržaja! Videoteke: TS Media, Apollon i kompletan HBO Premium TV paket sa pet HBO kanala, bogatom videotekom i pristupom HBO Max aplikaciji, biće vam potpuno dostupni i bez naknade do 15. januara 2026. godine.

Uživajte u neograničenom izboru najgledanijih serija, filmskih hitova i ekskluzivnih naslova koji će vašu dnevnu sobu pretvoriti u pravi kućni bioskop tokom čitavih praznika.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.