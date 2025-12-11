Rekordan odziv škola i učenika na m:tel App takmičenju

Veliki broj inovativnih ideja srednjoškolaca iz BiH

Prvi dio m:tel App takmičenja je završen, a ovogodišnji odziv učenika nadmašio je očekivanja. Uz dosad najveći broj učesnika, prijavljen je rekordan broj ideja iz čak 24 grada i 33 škole širom Bosne i Hercegovine

Prijave su stigle iz Banjaluke, Bihaća, Bijeljina, Bratunca, Brčkog, Čelinca, Doboja, Goražda, Kreševa, Lopara, Milića, Modriče, Mostara, Novog Grada, Prijedora, Sarajeva, Srpca, Srebrenice, Travnika, Uskoplja/Gornjeg Vakufa, Visokog, Viteza, Zenice i Zvornika.

Izuzetno veliko interesovanje mladih potvrđuje da je m:tel App takmičenje jedno od najatraktivnijih digitalnih izazova za mlade programere, dizajnere i inovativne timove.

U nastavku takmičenja timovi nastavljaju sa razvojem mobilnih aplikacija, a rok za izradu i dostavu je 30. januar 2026. godine. Na adresi apptakmicenje.mtel.ba biće objavljena i stručna predavanja sa savjetima namijenjana takmičarima koja će im pomoći da unaprijede svoje aplikacije.

Veliko hvala svim učenicima i profesorima na učešću, kreativnosti i trudu! Zaista možemo biti ponosni na generaciju naših mladih talenata koji svojom maštom i znanjem pronalaze načine da unaprijede svakodnevni život.

(m:tel)