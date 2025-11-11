Predstavi svoju školu, tim i ideju na m:tel App takmičenju

Za srednjoškolce iz BiH i njihove profesore

Izvor: m:tel PR

U svakoj školi postoji ekipa koja stalno pokreće stvari, voli izazove i može više nego što misli.

Ako si dio te priče i za sada imaš samo ideju, to je savršen početak. Okupi svoj tim, zajedno napravite plan i prijavite se na m:tel App takmičenje u razvoju mobilnih aplikacija jer je to vaša prilika da spojite talenat, kreativnost i vještinu.

Ovo je takmičenje u kojem učestvuju i vaši profesori, pridružite svom timu mentora koji će vas voditi kroz organizaciju, timski rad, planiranje i prezentaciju. Nekoga ko će vam reći: "Probajte. Ja sam tu da vas podržim".

Prijavite svoju ideju do 26. novembra 2025. godine, a gotovu aplikaciju pošaljite do 30. januara 2026. godine putem mejl adrese [email protected].

Ako tvoj tim uđe među pet najboljih u državi, uz vrijedne telefone za svakog člana tima i mentora, dobićete i priznanje da ste među najboljim mladim inovatorima u BiH.

Ukoliko odete korak dalje i pobijedite na regionalnom nivou, očekuje vas putovanje u jednu od evropskih zemalja i posjeta prestižnoj IT konferenciji - prilika da uživo zakoračite u svijet najnovijih tehnologija.

Učestvujte na m:tel App takmičenju i pretvorite svoju ideju u aplikaciju koja će unaprijediti vašu školu, grad ili zajednicu!

Više informacija o takmičenju je na adresi apptakmicenje.mtel.ba.