Novi telefoni čekaju vas u posebnoj m:tel ponudi!

Stil, snaga i cijene koje osvajaju uz odlične bonuse mobilnog interneta

Izvor: m:tel

Birajte bolje, platite manje! Uživajte na novom telefonu i izaberite Redmi Note 14 Pro, Galaxy A36 5G ili HONOR 400 iz nove odlične m:tel ponude!

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Uhvatite svijet u svakom detalju! Sa impresivnom 200 MP AI kamerom i optičkom stabilizacijom slike, Redmi Note 14 Pro pretvara svaki kadar u pravo remek-djelo. Zahvaljujući AI podršci, vaši video zapisi dobijaju filmski sjaj i profesionalni dodir.

Uz 5500 mAh bateriju i turbo punjenje od 45 W, ovaj telefon je uvijek spreman da prati vaš tempo dok kombinacija velike memorije, vrhunskih performansi i elegantnog dizajna čini Redmi Note 14 Pro savršenim izborom za one koji žele više.

Samsung Galaxy A36 5G

Zasijajte u svakom kadru sa 50 MP kamerom, dok vaš svijet oživljava u živim bojama na velikom Super AMOLED ekranu visoke rezolucije. Sa sjajnom AI podrškom za visoki kvalitet fotografija u svim uslovima, Galaxy A36 5G je odličan izbor za većinu korisnika.

Stvoren da prati vaš tempo, Galaxy A36 5G donosi snagu za besprijekorne performanse, a uz elegantan dizajn i pristupačnu cijenu pruža kvalitet koji podiže standarde u srednjoj klasi telefona.

HONOR 400

Budućnost mobilne fotografije vidljiva je na ekranu HONOR 400 telefona, koji je zahvaljujući kombinaciji sjajnih performansi i modernog dizajna koji plijeni pažnju, postao pravi hit sezone.

Revolucionarna tehnologija je pred vama, HONOR 400 je opremljen sa fantastičnom glavnom kamerom od 200 MP, novom generacijom AI podrške za profesionalne snimke, kao i prednjom kamerom od 50 MP za selfije kakve do sada niste imali.

Uz svoj novi telefon iz posebne m:tel ponude iskoristite i sjajne bonuse mobilnog interneta u odabranim Pretplata tarifama!

Dvostruki bonusi vas čekaju u tarifama Pretplata Plus sa 10 GB, Pretplata Plus NET ili Pretplata Top sa 50 GB, kao i u Pretplata Max tarifi koja donosi čak 100 GB mobilnog interneta mjesečno.

A za one koji žele još više, tu je Pretplata Premium tarifa, sa trostrukim bonusom od nevjerovatnih 300 GB mobilnog interneta svakog mjeseca!

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.

(m:tel)