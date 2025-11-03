Kompanija m:tel i dalje uz Rukometni klub Borac

Rukometni klub Borac zahvalio se kompaniji m:tel na višegodišnjoj podršci i istakao da ovo partnerstvo predstavlja temelj razvoja sporta, omladine i sportskih vrijednosti u Banjoj Luci i Republici Srpskoj.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometni klub Borac zahvalio se kompaniji m:tel na dugogodišnjoj podršci i partnerstvu koje, kako ističu iz kluba, predstavlja jedan od ključnih stubova razvoja sporta u Republici Srpskoj.

U saopštenju Borca navodi se da je m:tel godinama jedan od najvažnijih oslonaca sporta u Republici Srpskoj, te da kroz kontinuiranu podršku sportskim kolektivima pokazuje razumijevanje važnosti sporta za zajednicu, mlade i porodicu.

„Uz m:tel i naše partnere, vratićemo stabilnost klubu. Kao generalni sponzor Rukometnog kluba Borac, m:tel je dao nemjerljiv doprinos razvoju kluba, njegove infrastrukture, omladinskog pogona i promocije sportskih vrijednosti“, poručili su iz banjalučkog kluba.

Iz Borca naglašavaju da su ponosni na saradnju sa kompanijom koja, kako navode, ne ulaže samo u marketing, već iskreno i odgovorno gradi sportsku budućnost u Banjaluci i Republici Srpskoj.

„m:tel je pokazao da stoji uz klub i kada je najteže, da vjeruje u Borac, u njegovu tradiciju i u njegov put ka vrhu. Zahvaljujući m:tel-u, ovaj klub živi, raste i danas se ponovo bori za najveće ciljeve“, navedeno je u saopštenju.

Na kraju se podsjeća da je Borac ponos Banje Luke, Republike Srpske i čitavog regiona, te da klub već više od 70 godina njeguje tradiciju borbenosti, karaktera i pobjedničkog duha.

„Borac nije samo klub – Borac je šut, srce, karakter i tradicija pobjeđivanja“, poručili su iz RK Borac u saopštenju koje potpisuje predsjednik Vladimir Kuvalja.