Kompanija m:tel i dalje uz Rukometni klub Borac 5

Kompanija m:tel i dalje uz Rukometni klub Borac

Autor Haris Krhalić
5

Rukometni klub Borac zahvalio se kompaniji m:tel na višegodišnjoj podršci i istakao da ovo partnerstvo predstavlja temelj razvoja sporta, omladine i sportskih vrijednosti u Banjoj Luci i Republici Srpskoj.

rk borac Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometni klub Borac zahvalio se kompaniji m:tel na dugogodišnjoj podršci i partnerstvu koje, kako ističu iz kluba, predstavlja jedan od ključnih stubova razvoja sporta u Republici Srpskoj.

U saopštenju Borca navodi se da je m:tel godinama jedan od najvažnijih oslonaca sporta u Republici Srpskoj, te da kroz kontinuiranu podršku sportskim kolektivima pokazuje razumijevanje važnosti sporta za zajednicu, mlade i porodicu.

„Uz m:tel i naše partnere, vratićemo stabilnost klubu. Kao generalni sponzor Rukometnog kluba Borac, m:tel je dao nemjerljiv doprinos razvoju kluba, njegove infrastrukture, omladinskog pogona i promocije sportskih vrijednosti“, poručili su iz banjalučkog kluba.

Iz Borca naglašavaju da su ponosni na saradnju sa kompanijom koja, kako navode, ne ulaže samo u marketing, već iskreno i odgovorno gradi sportsku budućnost u Banjaluci i Republici Srpskoj.

„m:tel je pokazao da stoji uz klub i kada je najteže, da vjeruje u Borac, u njegovu tradiciju i u njegov put ka vrhu. Zahvaljujući m:tel-u, ovaj klub živi, raste i danas se ponovo bori za najveće ciljeve“, navedeno je u saopštenju.

Na kraju se podsjeća da je Borac ponos Banje Luke, Republike Srpske i čitavog regiona, te da klub već više od 70 godina njeguje tradiciju borbenosti, karaktera i pobjedničkog duha.

„Borac nije samo klub – Borac je šut, srce, karakter i tradicija pobjeđivanja“, poručili su iz RK Borac u saopštenju koje potpisuje predsjednik Vladimir Kuvalja.

Banjalučanin

Čovječe idi popravi se, nisi dobar .... niko te ne želi u klubu....

mtel na aparatima

ovi iz mtela se vjerovatno krste u ovom momentu

Vulture Culture

Los potez naseg bicikliste da sakrije poruku igraca sa ovakvim glupostima

Istočno stajanje

Još malo...

Lešinar

Hahahahahahahahaha kakav potez očajnika, poslije izjava ovih danas, zahvaljuju se Mtelu hahahahahahahaha gluplje ne može

