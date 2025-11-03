"Mi smo igrači, nismo igračke"! Rukometaši Borca o stanju u klubu: Nemamo plata i osnovnih uslova, dosta je!

Igrači i stručni štab RK Borac oglasili se saopštenjem za javnost u kojima su naveli da ne primaju plate, da uprava vrši pritisak da im smanji ugovore, da nemaju osnovne uslove i poručili da je dosta priče o stabilizaciji koje nema.

Rukometni klub Borac i u novoj sezoni suočava se sa finansijskim problemima, a tim povodom oglasili su se i sami igrači i članovi stručnog štaba saopštenjem u kojem su iznijeli detalje o trenutnom stanju u klubu.

Igrači Borca naveli su da ne primaju plate, da se vrši pritisak da im se smanje ugovori, da nemaju ulove za trening i poručili upravi da je "dosta priče o sistemu i stabilizaciji dok se dešava suprotno".

Saopštenje igrača RK Borac prenosimo u cijelosti:

Uvažena rukometna javnosti, navijači i predstavnici institucija,

Rukometni klub Borac m:tel se nalazi u velikim finansijskim, ali i sportskim i organizacionim problemima. Najveći teret ove situacije snosimo mi, igrači, koji osim što živimo za Borac — živimo i od Borca, te nam je egzistencija ugrožena. Bez namjere da narušimo ugled bilo koga, iznosimo činjenice iz naše neposredne komunikacije i iskustva.

Još od avgusta, kada su nam od strane prethodne uprave isplaćena dugovanja i nakon što smo potpisali ugovore za novu sezonu, u vjeri u bolji i organizovaniji Borac, nailazimo na niz problema. Oni su finansijski (njih je u klubu bilo i ranije), ali i (ne)sportski, što se u našem Borcu nije dešavalo i posebno nas brine. Izdvajamo sljedeće:

1. Dugovanja.

Od dolaska nove uprave nam je isplaćeno oko 40% jedne plate, odnosno približno 20% onoga što je zarađeno. Pitanje: kako u takvim uslovima da igramo, nemaju svi „luksuz“ da žive sa roditeljima u Banjaluci.

2. Najave izmjena ugovora.

U razgovorima sa upravom je najavljivano mijenjanje ugovornih obaveza, ukoliko ekipa na polusezoni Premijer lige BiH ne bude u top 4, uz obrazloženje da je ekipa preskupa, bez predočavanja dokaza koji bi to potkrijepili. Podsjećamo: ugovor je dvosmjerna obaveza i ne pristajemo na izmjene na našu štetu; pozivamo da se sve rješava isključivo kroz važeće ugovore i propise.

3. Mogućnost trenutnog odlaska.

Zbog nezadovoljstva neisplaćenim platama, rečeno nam je da ko želi može odmah uzeti papire i otići, međutim kada su pojedini igrači tražili ispisnice rečeno im je da ih ne mogu dobiti.

4. Formular o ličnoj zdravstvenoj garanciji.

Prije sezone nam je dostavljen obrazac da lično garantujemo za zdravlje i spremnost, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću. Smatramo da takav zahtjev nije uobičajen u profesionalnom sportu i da niko ne može garantovati da se neće povrijediti. Ovaj potez smo odbili kao tim.

5. Osnovni uslovi za rad.

Medicinske trake-tejpovi i druga potrošna oprema nabavljaju se u minimalnim i često nedovoljnim količinama; neizvjesno je hoćemo li imati dovoljno za naredni trening ili utakmicu.

6. Takođe želimo naglasiti da se svi gore navedeni problemi rade iza leđa, odnosno bez bilo kakve konsultacije uprave kluba sa stručnim štabom i medicinskim timom!

Podsjećamo da se bliži rok nakon kojeg će, zbog neizmirenih obaveza, igrači moći tražiti „slobodne papire“ — što bi, realno gledano, dovelo do rasipanja ekipe i rizika ispadanja u niži rang, što se Borcu nikada nije desilo. Neki saigrači su već zatražili ispisnice.

Dosta je priče o „sistemu“ i „stabilizaciji“ dok se dešava suprotno. PORUČUJEMO: MI SMO IGRAČI, ALI NISMO IGRAČKE. Apelujemo na sve nadležne institucije, kao i na sve navijače Rukometnog Kluba Borac m:tel, da se u što kraćem periodu pronađe rješenje problema nastalog u prethodna dva mjeseca, kako se ne bi ponovo doveli u istu situaciju kao prošle sezone. Želimo posebno da naglasimo kako ovo ne radimo sa ciljem da naštetimo ugledu i imidžu kluba, već isključivo u interesu našeg Borca. Mi ćemo kao i do sada ostaviti srce na terenu, boriti se za svaku pobjedu, za svaki bod. I ranije smo igrali uz kašnjenja, ali nikada uz ovako negativnu atmosferu i strah za zdravlje i egzistenciju", stoji u saopštenju koje su potpisali igrači RK Borac, trener Mirko Mikić i njegovi pomoćnici Dejan Malinović i Nenad Rađević.