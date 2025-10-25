Mikić nakon minimalnog poraza u Vogošći: Nismo odgovorili njihovom iskustvu, na Gračanicu sa najvišim mogućim ambicijama

Trener Borca m:tel odjavio je meč u Vogošći (36:35).

Rukometaši Borca m:tel gostovali su ove subote Vogošći, koja je u derbiju 5. kola Premijer lige BiH trijumfovala rezultatom 36:35.

Kasnili su crveno-plavi tri gola za domaćima (16:13) poslije prvih trideset minuta, potom preuzeli kontroli i došli do plus dva (19:21), ali su posustali u drugoj polovini nastavka.

"Zaslužena pobjeda Vogošće, izuzev tih 10-15 minuta u drugom poluvremenu, mislim da su bili bolja ekipa. Na kraju smo uspjeli da ublažimo poraz, ne izgleda strašno, ali odbrana je dosta loša. Djelovali smo dosta neiskusno u nekim situacijama. Samo je pokazatelj i za neki žešći ritam srijeda - subota, kad nemamo vremena ni za oporavak. Posebno mislim da je današnja utakmica pokazala da će biti problem kad nema vremena za pripremu utakmice, video-analizu i pripremu detalja koje smo ranije radili. Danas je bilo više usmeno, upozorili smo na neke stvari i jednostavno nismo uspjeli da odgovorimo njihovom iskustvu. Čestitam Vogošći, ide nam EHF pauza, ali prvo se moramo dobro zaliječiti. Poslije nam dolazi gostovanje Gračanici, spremićemo se za tu utakmicu dobro i idemo tamo sa najvišim mogućim ambicijama", rekao je trener Borca m:tel Mirko Mikić nakon meča u dvorani "Amel Bečković".

"Teška utakmica protiv Vogošće, bolan poraz. Mislim da smo zaslužili više. Kasno smo se probudili u drugom poluvremenu i mislim da je odlučilo posljednjih deset minuta, neke naše greške i manjak iskustva. Ide nam pauza, da radimo na njima i nadam se da će biti dobro", riječi su kojima je duel sa Vogošćom sumirao mladi srednji bek Banjalučana Nikša Petrović.

Šesto premijerligaško kolo igraće se u srijedu, 5. novembra.

