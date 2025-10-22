Veliki trijumf Banjalučana: Grahovac "zaključao" gol, Borac m:tel slavio protiv Izviđača

Pobjeda Borca m:tel protiv Izviđača u velikom derbiju Premijer lige BiH.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Borac m:tel nadigrao je šampiona BiH i upisao pobjedu protiv Izviđača!

Sjajnom igrom tim Mirka Mikića došao je do drugog prvenstvenog trijumfa, a prvo ime susreta bio je iskusni čuvar mreže Nebojša Grahovac, koji je zabilježio čak 21 uspješnu intervenciju!

BORAC M:TEL - IZVIĐAČ 37:29 (16:14)

Sjajno je Borac otvorio meč, već poslije pet i po minuta na semaforu je bilo 5:0 i trener Izviđača morao je da traži tajm aut.

Razbranio se odmah i Nebojša Grahovac, u prvih osam minuta upisao je šest odbrana.

Uspio je Izviđač da smanji na 5:3, stao je malo Borčev napad, ali nije Grahovac sa odbranama, pa smo vidjeli i napad u kojem su "skauti" tri puta promašivali, a onda je Stanković poslije duže vremena donio gol za domaćina - 6:3.

Uslijedila je serija gostiju 4:0 i golom Ćeška preokrenuli su na 8:7.

Držao je Izviđač dva razlike, ali je Borac zahvaljujući novim intervencijama Grahovca prvo izjednačio, a onda je Draganić pogodio za vođstvo 12:11.

iskoristili su Banjalučani igrača više i petim golom Stankovića stigli do 15:12, samo minut prije kraja prvog poluvremena.

Pogodio je nešto kasnije i za novih "plus tri", ali su "skauti" u posljednjoj sekundi prvog dijela stigli do 16:14.

Brzo su "skauti" stigli do izjednačenja, dva puta pogodio je Lukenda za 16:16, ali je potom zaradio isključenje.

Nije Borac uspio da brojčanu prednost pretvori u rezultatsku. Nježić je ipak pogodio sedmerac za 18:17, a Grahovac spriječio da na isti način Izviđač dođe do izjednačenja, svojom 14. odbranom.

Novi vjetar u leđa svojoj ekipi dao je Grahovac pogotkom iz svojih šest metara za 19:17. Nakon gola Draganića, uslijedila je nova odbrana Grahovca, a Nikša Petrović pogodio je iz kontre za 21:17 i tajm-aut gostiju.

Prepolovio je Izviđač zaostatak, ali je golom Lukića Borac vratio "plus četiri" - 24:20 i to je rezultat kojim se ušlo u posljednjih 15 minuta.

Nisu ti stali domaći, sjajnom odbranom i kontrama stigli su do 27:20.

Zadržali su Banjalučani ovu prednost i sa igračem manje, pa čak je i povećali - pogodio je Petrović za 31:23.

Nastavio je Grahovac da teroriše protivnike, poslije 21. njegove odbrane Draganić je pogodio za 35:26, u međuvremenu je Pejović vezao dva gola.

Ako je i bilo dilema, one su otklonjene, a Borac je na kraju stigao do pobjede 37:29.

Stanković je bio najefikasniji sa devet golova, šest je upisao Petrović, a Draganić pet. Kod Izviđača Ćeško je postigao osam golova.

Banjalučki "crveno-plavi" sada imaju skor 2-1, kao i Izviđač, kojem je ovo bio prvi poraz u sezoni.