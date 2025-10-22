Darko Pejović ne napušta RK Borac

Rukometni klub Borac demantovao informaciju da Darko Pejović ide u Izviđač.

Crnogorski pivot Darko Pejović neće napustiti RK Borac i preći u RK Izviđač.

Portal MONDO je 20. oktobra tekuće godine objavio je informaciju o tranferu Pejovića u tekstu pod pod naslovom "Borac ostaje bez pivota: Pejović stigao ljetos, poslije samo tri mjeseca odlazi u Izviđač!", međutim, ove srijede Rukometni klub Borac je to demantovao.

"Rukometni klub Borac obavještava javnost da ekipa nastupa u punom sastavu u istom timu koji je trener formirao po svom dolasku u klub. Ni u jednom trenutku postava ekipe nije bila dovedena u pitanje, niti je bilo kakvih promjena uoči utakmice protiv RK Izviđač. Trener raspolaže punim rosterom i sa tim timom će nastupiti", navedeno je u klupskom saopštenju, koje potpisuje predsjednik UO RK Borac m:tel Vladimir Kuvalja.

Ekipa Borca u srijedu se sastaje upravo sa Izviđačem i Pejović bi trebalo da bude u ekipi. Pejović je trenutno jedini pivot kojeg na raspolaganju ima trener Mirko Mikić, pošto je Sergej Ševa povrijeđen, ali njegov povratak se očekuje brzo s obzirom na to da se oporavlja i ulazi u fazu intenzivnijih treninga.

