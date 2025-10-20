Borac ostaje bez pivota: Pejović stigao ljetos, poslije samo tri mjeseca odlazi u Izviđač!

Crnogorski pivot poslije samo tri mjeseca napušta banjalučki Borac.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometni klub Borac m:tel nakon poraza na startu vezao je dvije pobjede savladavši Bosnu u Visokom i Maglaj u Banjaluci, međutim, poslije samo tri odigrana kola u PLBIH doći će do promjena u ekipi crveno-plavih.

Crnogorski pivot Darko Pejović napušta redove Borca i prelazi u ekipu Izviđača, saznaje MONDO.

Pejović je stigao krajem juna kao drugo pojačanje u ljetnom prelaznom roku, ali poslije tek nešto više od tri mjeseca napustiće redove banjalučkog kluba.

"Što se tiče saigrača ne mogu da kažem ništa osim sve najbolje, što se tiče trenera Mikića, profe, Maline... to su profesionalci koji su svakom klubu potrebni i mogu samo da im se zahvalim na ovakvom radu i mome napretku otkako sam došao", bio je Pejovićev komentar poslije posljednje utakmice protiv Maglaja u kojoj je postigao četiri gola.

Odlazak Pejovića biće težak udarac za ekipu Mirk aMikića, pošto je jedini preostali pivot, Sergej Ševa povrijeđen tako da će crveno-plavi imati problem na ovoj poziciji.