Borac ostaje bez pivota: Pejović stigao ljetos, poslije samo tri mjeseca odlazi u Izviđač!

Borac ostaje bez pivota: Pejović stigao ljetos, poslije samo tri mjeseca odlazi u Izviđač!

Autori Goran Arbutina Autori Dragan Šutvić
8

Crnogorski pivot poslije samo tri mjeseca napušta banjalučki Borac.

Darko Pejović napušta RK Borac ide u Izviđač Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometni klub Borac m:tel nakon poraza na startu vezao je dvije pobjede savladavši Bosnu u Visokom i Maglaj u Banjaluci, međutim, poslije samo tri odigrana kola u PLBIH doći će do promjena u ekipi crveno-plavih.

Crnogorski pivot Darko Pejović napušta redove Borca i prelazi u ekipu Izviđača, saznaje MONDO.

Pejović je stigao krajem juna kao drugo pojačanje u ljetnom prelaznom roku, ali poslije tek nešto više od tri mjeseca napustiće redove banjalučkog kluba.

"Što se tiče saigrača ne mogu da kažem ništa osim sve najbolje, što se tiče trenera Mikića, profe, Maline... to su profesionalci koji su svakom klubu potrebni i mogu samo da im se zahvalim na ovakvom radu i mome napretku otkako sam došao", bio je Pejovićev komentar poslije posljednje utakmice protiv Maglaja u kojoj je postigao četiri gola.

Odlazak Pejovića biće težak udarac za ekipu Mirk aMikića, pošto je jedini preostali pivot, Sergej Ševa povrijeđen tako da će crveno-plavi imati problem na ovoj poziciji.

Derbi

Jel sve spremno za derbi protiv Izviđača? Da li će predsjednik uspjeti da obezbjedi ljepilo i vodu za utakmicu? Vidim da je uspio obezbjediti Izviđaču pivota

Starčevica

Otjerati jedinog raspoloživog pivota na početku dobrog starta sezone i to u redove najvećeg rivala pred derbi na domaćem terenu je isto kao pucati sebi u oba koljena i pokušavati istrčati maraton! Pa ljudi moji, ima li iko tamo pametan?!? Šta kaže struka? Ovo je nezabilježeno i sramno!

Član skupštine

Zašto niste pitali momka zašto ide. Čovjek je jedini stranac u ekipi, sposobna uprava na čelu sa Kuvaljom nije sposobna jednom igraču obezbjediti stan i hranu, o plati da ne pričam. Vi iz skupštine što ste izabrali ovog Kuvalju da dodje na čelo kluba trebate kolektivne ostavke dati. I igrači su glasali ZA, tražili ste, gledajte...

Predsednik

Nek proba predsednik Kuvalja igrati pivota, sposoban je to tip za sve

Pivot

@Predsednik On i Branković u tandemu po poluvrijeme, pretalentovani i puni samopouzdanja

