Prva pobjeda Borca m:tel u novoj sezoni!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
Banjalučki Borac m:tel u srijedu je zabilježio prvi trijumf u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine u rukometu!

RK Borac slavio u Visokom protiv RK Bosna Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučani su poslije poraza na startu od Konjuha u Živinicama vratili na pobjednički kolosijek i to na gostovanju u Visokom.

BOSNA - BORAC 32:41 (16:22)

Izabranici Mirka Mikića su na vrućem terenu u Visokom već u prvom dijelu stekli šest razlike, da bi do kraja susreta prednost crveno-plavih porasla na "plus devet".

Najefikasniji u banjalučkom taboru bili su Miloš Nježić sa 10 postignutih golova, sedam je zabilježio kapiten Nikša Petrović, dok je pogodak manje upisao Stanko Stanković.

Kod visočke ekipe najbolju partiju pružili su Faruk Halilbegović sa sedam i Faruk Vražalić sa tri pogotka manje.

Već u subotu će u okviru trećeg kola odigrati novi meč i to prvi u dvorani "Borik", gdje će ugostiti rukometaše Maglaja (19.00).

(MONDO)

Rukomet RK Borac RK Bosna Visoko Rukometna liga BiH

