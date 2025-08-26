logo
Bojan Unčanin novi sportski direktor RK Borac m:tel!

Autor Dragan Šutvić
Unčanin preuzima brigu o kompletnom sportskom sektoru.

Bojan Unčanin sportski direktor RK Borac Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Upravni odbor Rukometnog kluba Borac m:tel je na današnjoj sjednici jednoglasno donio odluku da povjerenje sportskog sektora povjeri Bojanu Unčaninu, nekadašnjem rukometašu i treneru ovog kluba.

Kao novoimenovani sportski direktor, Unčanin će biti zadužen za razvoj i unapređenje mladih selekcija kluba, koordinaciju rada omladinskih ekipa sa prvim timom, organizaciju i stručno funkcionisanje sportskog sektora RK Borac m:tel.

"Ovom odlukom pravimo važan korak u izgradnji sistema koji će u naredne četiri godine dovesti do toga da naš klub iz svojih redova iznjedri tim sposoban da se bori za titulu u Premijer ligi BiH i Republike Srpske", istakao je predsjednik Borca m:tel Vladimir Kuvalja, a prenio "Glas Srpske".

"Ponosan sam što sam dio ovog tima. Želim da se zahvalim upravi kluba na povjerenju koje mi je ukazano. Kao što je naglasio predsjednik kluba, naš glavni cilj biće jačanje škole rukometa, razvoj mladih selekcija i unapređenje rada prvog tima. Takođe, jedan od prioriteta biće saradnja sa klubovima iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope, kako bismo rad podigli na najviši mogući nivo. Već u narednim danima počinjem sa izradom četvorogodišnjeg projekta razvoja koji je uprava od mene tražila, koji ću predstaviti na sjednici Upravnog odbora i sa kojim odmah krećemo u realizaciju. Borac ima kvalitetnu ekipu i naš zadatak je da iskoristimo maksimum njihovog potencijala i dođemo do rezultata koji će biti zadovoljavajući za sve nas", riječi su Bojana Unčanina.

(mondo.ba/Glas Srpske)

Mića

Kad je sahrana Borca da prisustvujem?

Milenko

Bože sačuvaj

Pašo

Kuvalja, Branković, Savić, Unčanin, ekipa za velika djela

Tata

@Pašo I tata mu jadan sve trpi, i na kraju uvali sina .Opet dobro.

Marko

Nazire li se dno

