Prezentovani revizorski izvještaji za RK Borac: Za dvije godine pozitivno, za tri mišljenje s rezervom

Tokom sjednice skupštine prezentovani revizorski izvještaji za period 2020-2024. godina.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na sjednici Skupštine RK Borac u ponedjeljak su prezentovani i revizorski izvještaji poslovanja kluba za period od 2020. do 2024.godine, koje je napravila revizorska kuća "Vral Audit". Izvještaji su urađeni za svaku godinu pojedinačno.

Na sjednici skupštine naglašeno je da pozitivno mišljenje revizora ne znači da je klub imao finansijsku dobit u analiziranom periodu, već da je njegovo poslovanje proknjiženo kako treba i da je objektivno i istinito prikazano.

Za 2020. godinu dato je pozitivno mišljenje, odnosno izvještaji predstavljaju istinito i objektivno prikazano poslovanje kluba.

Za 2021. dao mišljenje sa rezervom, a osnov za ovakvo mišljenje je vrijednost prikazane imovine (prostorije kluba) u iznosu 393.932 KM, odnosno revizor se nije mogao uvjeriti u ovu vrijednost.

Za 2022. i 2023 godinu dato je isto mišljenje sa rezervom, iz istog razloga, a u 2024. ovo nije spomenuto jer je u međuvremenu dostavljena procjena vrijednosti.

Za 2023. godinu isto je navedeno da ne može da se uvrijedi u vrijednost imovine, a tu su bile i tehničke greške koje se ne smatraju materijalno značajne. Jedan nalog od 1.200KM i 8.940KM nisu ušli u bilanse, ali nisu materijalno značajne za budžet kluba koji je bio oko milion KM.

Za 2024. godinu dato je pozitivno mišljenje u revizorskom izvještaju koje je potpisao Slobodan Lukić.