Veljko Paunović ima sistem "četiri spiska": Na njima je 100 fudbalera - kako će ih birati?

Veljko Paunović ima sistem "četiri spiska": Na njima je 100 fudbalera - kako će ih birati?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objasnio je kako će birati fudbalere i kako će mu u tome pomoći sistem "četiri spiska".

Veljko Paunović ima sistem 4 spiska Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Veljko Paunović zvanično je predstavljen kao novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije i svima je već očigledno da je i te kako prionuo na posao. Redovno je na utakmicama širom Srbije, dolazi na događaje koje se tiču trenerskog razvoja kao i fudbalskog razvoja u malim sredinama, a istovremeno je prisutan i u medijima kako bi objasnio svoju sistematičnost.

Između ostalog, u intervjuu za "Sportski žurnal" prvi put je objasnio i da se koristi sistemom "četiri spiska". Na svakom od njih je po 25 fudbalera, dakle ukupno 100, pa će tako ubuduće sa njih birati i one najbolje.

"Na svakoj listi imam dvojicu na svakoj poziciji, na nekoj i trojicu", rekao je Paunović i detaljno objasnio sve o razlici četiri spiska:

"U prvoj grupi su oni koji su bili pozvani u novembru, uz nekolicinu koja zbog povreda nije mogla da nam se priključi. Na drugoj su mladi reprezentativci, kao i oni koji su iz određenih razloga izgubili status člana A tima. Treću listu čine igrači iz dijaspore, iako tu treba da se uradi još mnogo posla. Četvrtu čine oni koji nikad nisu bili pozvani u državni tim".

Naravno, nemoguće je da svi oni budu pozvani u reprezentaciju, tako da će i tu morati mnogo da se pazi i bira, što i neće biti problem Paunoviću jer je ugovor potpisao do 2030. godine i polako slaže tim za budućnost.

"Konkretno, 60 igrača je u ozbiljnom opticaju i njih pomno pratimo. Naravno, ne mogu svi oni da budu reprezentativci. Važno je da imamo evidenciju o velikom broju njih, jer kao mala zemlja ne možemo da ispustimo nijednog igrača. Srbija nije velika poput SAD i Rusije i u tom smislu lakše nam je da pratimo interesantne igrače sa našim pasošem svuda po svijetu...", zaključio je novi selektor Srbije.

