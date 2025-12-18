Veljko Paunović nastavlja da obilazi Srbiju: "Niš je rasadnik talenta, računam na vas"

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović posjetio Niš.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Veljko Paunović najavio je da će obilaziti gradove širom Srbije i truditi se da "proširi" mrežu fudbalera na koje računa sada i u budućnosti, a u sklopu toga u srijedu je bio na jugu Srbije.

Nakon posjete Banjaluci, gdje je obavljao ulogu predsjednika žirija na tradicionalnom izboru sportiste godine Republike Srpske, Paunović je u srijedu boravio u Nišu, gdje je prisustvovao godišnjoj svečanosti Sekcije sportskih novinara Niša, manifestaciji na kojoj su dodijeljena priznanja najboljima u sportu za 2025. godinu.

U društvu velikog broja niških sportskih legendi, selektor reprezentacije Srbije primio je plaketu Sekcije sportskih novinara, koju mu je uručio predsednik Mladen Heleta. Paunović je sa velikim zadovoljstvom odgovorio pozivu organizatora i tom prilikom posebno pozdravio Zorana Tutu Živkovića, dvostrukog olimpijskog šampiona i zvanično jednog od deset najboljih rukometnih trenera svih vremena, kao i Pericu Krstića, dugogodišnjeg selektora ženske fudbalske reprezentacije Srbije.

"Poštovani domaćini, uvaženi sportisti, dame i gospodo, dragi prijatelji sporta, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras u Nišu, gradu snažne sportske tradicije, gradu emocije, strasti i ponosa. Gradu koji je mnogo puta dokazao da zna da bude pravi domaćin fudbalskoj reprezentaciji Srbije. Manifestacija ‘Izbor sportiste godine Niša’, koja traje gotovo pola vijeka, predstavlja svjedočanstvo o kontinuitetu, o vrijednostima koje se prenose sa generacije na generaciju i o ljudima koji su svojim radom, talentom i karakterom zadužili sport, ali i ovaj grad. Kao selektor reprezentacije Srbije, ali i kao neko ko je cijeli život u fudbalu, duboko vjerujem da velike ekipe i velike pobjede uvijek počivaju na jakim sredinama", rekao je Paunović i dodao:

"Niš je upravo takva sredina. Rasadnik talenata, grad boraca i lidera, grad koji je srpskom sportu dao mnogo više nego što se ponekad dovoljno glasno kaže. Zato je važno da večeras, u gradu iz kojeg su potekli mnogi veliki fudbaleri, mnogi šampioni i nosioci olimpijskih medalja u mnogim drugim sportovima, pošaljemo poruku da Srbija računa na svoje gradove, na svoje ljude i na svoju djecu. Zahvaljujem se Udruženju sportskih novinara Niša na pozivu, na istrajnosti i na tome što 47 godina čuvaju ugled sporta i sportskih vrijednosti. Čestitam svim dobitnicima priznanja, jer svako od vas večeras predstavlja primjer da se rad, posvećenost i vjera u sebe uvijek prepoznaju".

"Posebno mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim jednog od najboljih rukometnih stručnjaka na svijetu i istinsku legendu niškog i srpskog sporta, Zorana Tutu Živkovića, kao i čovjeka koji je svoj život posvetio fudbalu i našoj ženskoj reprezentaciji, Pericu Krstića. U ime Fudbalskog saveza Srbije i u svoje lično ime, želim vam uspješnu i lijepu svečanost, a Nišu još mnogo sportskih šampiona i nezaboravnih trenutaka. Hvala vam i živjela Srbija!", dodao je on.

Prisustvo selektora srpskog A tima na ovakvim događajima potvrđuje jasnu poruku da reprezentacija Srbije i Fudbalski savez Srbije ostaju snažno povezani sa sportskim sredinama širom zemlje, uz puno poštovanje prema ljudima, tradiciji i vrijednostima koje su temelj budućih uspjeha, navodi se na sajtu FSS.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:11 Veljko Paunović o golmanima Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)