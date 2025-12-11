Veljko Paunović u Banjaluci: Zaista se osjeća toplina kojom nas dočekaju u Republici Srpskoj (VIDEO)

Selektor Srbije Veljko Paunović boravio u Banjaluci u svojstvu predsjednika žirija Izbora najboljeg sportiste Republike Srpske.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović istakao je zadovoljstvo tokom boravka u Banjaluci.

Predsjednika žirija u Izboru najboljeg sportiste Republike Srpske, koji je 71. put organizovao "Glas Srpske", obratio se novinarima po završetku manifestacije, gdje je još jednom istakao ljubav koju reprezentativci i svi u taboru Srbije osjećaju da stiže iz Republike Srpske.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ovdje. Izvanredno organizovano, lijepo, profesionalno, ali isto tako emotivno. Mnogo mi je drago, vidio sam puno prijatelja, ali i upoznao neke divne ljude. Zaista se osjeća toplina kojom nas dočekaju u Republici Srpskoj. Takođe, na ovim manifestacijama se osjeća radost, sportska humanost i sve ono zbog čega volimo sport i bavimo se njime. Prijala mi je posjeta, sve je bilo izvanredno, nešto što ću zauvijek pamtiti", poručio je Paunović, koji je tokom obraćanja na Izboru sportiste izuzetno emotivno govorio i o Mladenu Žižoviću, bivšem treneru banjalučkog Borca, koji je preminuo tokom utakmice u Lučanima.

Pogledajte šta je o reprezentaciji Srbije rekao Paunović:

Podsjetimo, fudbaler banjalučkog Borca David Vuković izabran je za najboljeg sportistu Republike Srpske u 71. izboru "Glasa Srpske".