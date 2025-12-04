"Srbija će biti prepoznatljiva u svijetu i Evropi": Ovo je veliki plan Veljka Paunovića

Novi selektor Srbije neće samo obavljati ulogu selektora, njegova misija u srpskom fudbalu je daleko veća.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović oglasio se nakon potpisivanja ugovora sa FSS-om do 2030. godine. Iako je vladala neizvesnost da li će se svjetski šampion sa mladom reprezentacijom na Novom Zelandu 2015. godine dogovoriti sa čelnicima srpskog fudbala, sada su otklonjene sve dileme.

"Velika mi je čast što sam danas i zvanično stupio na dužnost selektora A reprezentacije. Radost i zadovoljstvo emocije su koje dominiraju u ovom trenutku, iako je odmah poslije utakmica sa Engleskom i Letonijom svima bilo jasno da želim da nastavim saradnju sa ljudima iz Saveza, sa reprezentacijom i sa momcima koji imaju zadatak da vrate srpski fudbal tamo gdje mu je i mjesto", rekao je Paunović odmah nakon potpisivanja ugovora i dodao:

"Pred nama je mnogo izazova, biću sa svojim ljudima i saradnicima na mestu gde sam ponikao, gdje sam stekao mnogo prijatelja i mnogo fudbalskog znanja. Osjećam na neki način potrebu da vratim sve ono što sam kao ličnost dobio u svojoj zemlji. Mnogo je detalja na kojima treba da radimo, najvažniji je ljudski faktor, sve ono što nosi odgovornost selektora svoje zemlje. Prije svega, ogromnu čast."

Iako je završio kvalifikacije i vodio "orlove" na mečevim protiv Engleske i Letonije, novi početak će biti martu.

"Vrlo sam praktičan po tom pitanju. Svakako da mart predstavlja početak u tehničkom smislu, ali sam još ranije osmislio i pripremio plan koji sam sada počeo da brusim. Ja sam čovjek od akcije, koji voli da radi. Do marta ima puno vremena, a vrijeme je korisno samo ako se dobro sprovede plan rada i plan akcije. Koncentrisan sam na sve što želim da uradim do tada. Prevashodno su mi važne posjete igračima, uspostavljanje kontakta – sa nekima se znam dugo i relacija je već postojala, ali ima momaka sa kojima treba da se upoznam još bolje. I na ličnom i na karakternom planu, kao i sa zahtevima koje ćemo imati – ne samo u igri, već i u svakodnevnom odnosu prema timu, dresu i reprezentaciji Srbije."

Najvažnija je komunikacija sa igračima

"Svaki uspeh je dio procesa. Deo plana koji treba da se uspješno sprovede. Na putu do konačnog cilja ima puno uspona i padova. Proces koji mora da se sagleda kroz sva iskustva – i u toku takmičenja i van njega. Najvažnije su vrednosti, komunikacija, odnos koji imamo jedni prema drugima. To je sve što moramo da sagledamo sa jednom jasnom vizijom gdje želimo da budemo, kako želimo da stignemo tamo i da nas na tom putu ništa ne omete – ni uspesi, ni neke male izgubljene bitke. Javnost mora da zna da je put dugačak, ali da je svaka usputna stanica cilj do kojeg moramo da dođemo na način koji nama pripada. Ništa nije lako. Sve što sam kroz fudbal naučio – dobar pristup, međusobni ljudski odnosi – sve je to neophodno da bismo stvorili ambijent, zdravu grupu ljudi koji žele da rade zajedno i da na kraju budu uspešni. Novi Zeland je jedna lepa priča i lijep primjer, ali sada moramo da razmišljamo o jednom novom putu koji je ispred nas i na koji krećemo od ovog trenutka", kaže Paunović.

Želi da promijeni kompletnu atmosferu oko reprezentacije Srbije. "Jesam praktičan čovjek, ali sam i pomalo klasičan po pitanju kulture i istorije. Jako je važan odnos prema grbu i reprezentaciji, ali isto tako i prema našoj zajednici i našem narodu. Za mene je uvijek bio lijep događaj utakmica između selektora i novinara. Želeo sam tu ideju da realizujem u finišu ove sezone, ali nam objektivne okolnosti nisu dozvolile – prije svega termini i obaveze klubova u predstojećem periodu. Svakako ne odustajem. Mislim da takve stvari prijaju publici i javnosti i da mogu da pošalju pozitivnu poruku svima. To je ambijent koji tražimo – da se ujedinimo svi zajedno i da se razumemo."

Nikola Lazetić desna ruka

Nikola Lazetić

Izvor: MN PRESS

Svaki trener i svaki selektor vole da se okruže ljudima koji su prije svega stručni, ali i ljudima u koje imaju neograničeno povjerenje.

"Planiram da nastavim saradnju sa članovima stručnog štaba koje sam okupio i pred mečeve sa Engleskom i Letonijom. To su ljudi sa kojima sam dugo radio i koje odlično poznajem, ali su nam potrebni i ljudi iz Srbije. Na prvom mestu, koga želim da imam uz sebe, to je moj prijatelj i saigrač iz reprezentacije, protivnik u mnogim utakmicama – Nikola Lazetić. Praktično se znamo od 12. godine, od prvog okupljanja fudbalskih škola, kasnije i kroz reprezentativne selekcije. Upravo nas je reprezentacija i spojila. Sa druge strane, kao predsednik FSB, on je čovjek koji poznaje svu tematiku i problematiku, veoma važan resurs za mene u sprovođenju strategije koju imamo. U ulozi tehničkog koordinatora koju će imati, može mnogo da nam doprinese i pomogne – prevashodno reprezentaciji, a onda i meni.

"Bog svoje najteže misije daje najboljim izabranicima"

To je misao koja vodi Veljka Paunovića kroz čitavu karijeru. "To je to. Poruka koja najbolje definiše našu novu misiju. Situacija zahtjeva mnogo rada i truda. Znamo da neće biti lako, ali smo svi naklonjeni tome da damo sve od sebe da stignemo do cilja. Gledajući u budućnost iz ove perspektive, za nas je najvažnije da svi radimo u istom pravcu, da smo ujedinjeni i da vratimo srpski fudbal tamo gdje mu je mjesto".

Govoreći o stilu igre, prepoznatljivom identitetu reprezentacije, Paunović ističe:

"Naša vizija je da napravimo reprezentaciju koja će biti prepoznatljiva. Imamo kvalitet koji nas predstavlja u evropskom i svjetskom fudbalu, ali smo geografski vezani za Evropu. Igraćemo sa više od 50 reprezentacija sa ovog kontinenta. U nekim slučajevima, protiv reprezentacija koje će nama diktirati igru, što je možda bio slučaj na Vembliju. Ali sa više od 40 reprezentacija mi moramo da imamo sposobnost da diktiramo igru. To je vizija na kojoj moram da sarađujem i sa selektorima naših mlađih selekcija – da možemo da napravimo stil koji će se dopadati našoj publici, kojeg će se protivnici plašiti i imati respekt prema nama. Vizija do koje moramo da dođemo zajednički, paralelno dok se takmičimo u svim selekcijama: da razvijamo naš model igre i našu svijest o tome da fudbal koji igramo danas i koji ćemo igrati u budućnosti ima ubjedljiv pečat našeg podneblja i naših mogućnosti – da ima srpski fudbalski potpis", rekao je Paunović.