Više nema dileme: Veljko Paunović selektor Srbije do 2030. godine

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srbija zvanično ima novog selektora.

Veljko Paunović selektor Srbije do 2030. godine Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Više nema dileme, Veljko Paunović zvanično je potpisao Zašsa FSS-om, prenio je Tanjug. On se sastao sa čelnicima srpske kuće fudbala u Staroj Pazovi i dogovorio saradnju do 2030. godine.

Kako se navodi, imaće šira ovlašćenja po pitanju svih reprezentativnih selekcija. Paunović obavljati selektorsku funkciju zaključno sa Svjetskim prvenstvom koje se održava te godine.

Paunović je predvodio "orlove" na dva meča u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo - u porazu od Engleske na "Vembliju" (2:0) i pobjedi nad Letonijom u Leskovcu (2:1). Ipak, nije uspio da režira čudo nakon šokantnog odlaska Dragana Stojkovića Piksija usred kvalifikacija.

Zašto se ovoliko čekalo?

Paunović je imao ne tako prijateljski raskid sa Ovijedom koji će morati njemu i njegovim saradnicima da isplati 1.700.000 evra u dvije rate zbog preranog prekida saradnje. Srpski strateg je odlučio da praktično bez ugovora povede Srbiju u posljednje dvije kvalifikacione utakmice protiv Engleske i Letonije i da tek posle toga svi zajedno sjednu za sto i pregovaraju o budućnosti. Očigledno da su sve prepreke otklonjene.

Tagovi

Veljko Paunović orlovi Fudbalski savez Srbije

