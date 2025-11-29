logo
Veljko Paunović upoznaje srpske timove: Selektor radi punom parom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Selektor Srbije posjetio Pančevo poslije Banovog brda. Domaćini ga dočekali dresom i zahvalili za njegovu posjetu u društvu Nikole Lazetića.

Veljko Paunović na meču Železničara i Radničkog Izvor: Privatna arhiva

Iako još nije zvanično stupio na dužnost selektora, Veljko Paunović se već ozbiljno posvetio poslu. Ne propušta nijednu važnu utakmicu Superlige i trudi se da vidi što više potencijalnih kandidata.

Nakon što je u petak ispratio duel Čukaričkog i IMT-a, danas se pojavio u Pančevu, gdje su mu čelnici Železnicara priredili lijepo iznenađenje i poklonili mu dres sa brojem "sedam" i njegovim prezimenom.

Izvor: Privatna arhiva

Meč između Železničara i Radničkog 1923, Paunović prati u društvu svog nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije Nikole Lazetića.

Tagovi

Veljko Paunović orlovi Superliga Srbije

