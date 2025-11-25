Veljko Paunović otkrio ko mu je danas trenerski uzor: Sad je jasno kako će Srbija igrati

Budući selektor Srbije Veljko Paunović istakao je Čola Simeonea kao svog današnjeg trenerskog uzora.

Dok se čeka odluka Veljka Paunovića o tome da li će ostati selektor Srbije, govorio je za špansku radio stanicu "Marke" i tom prilikom otkrio kom to današnjem treneru se divi.

Znamo da se čitav život ugledao na Radomira Antića, nekadašnjeg selektora "orlova", kod koga je igrao u Španiji, a sada je mnoge iznenadio komentarima na računa Dijega Simeonea. Dugogodišnji trener Atletika iz Madrida jedan je od Paunovićevih omiljenih stručnjaka iz više razloga.

"Za mene, Čolo je uzor. On je neko ko je uspio da ujedini tim u vrlo delikatnim vremenima kada je preuzeo kormilo. Prikazao je sposobnost da se nosi sa svim nedaćama sa kojima se Atletiko suočavao", rekao je Veljko Paunović.

"Ostavio je svoj trag, svoj identitet. On je fantastičan u komunikaciji, veliki vođa, veliki trener... A bio je i u stanju da se unapređuje iz sezone u sezonu, svih ovih godina, nastavljajući da donosi radost Atletiko Madridu i njegovim navijačima. Osim toga, odveo je Atletiko tamo gdje nikada u istoriji nije bio. Ne želim da oduzmem nešto drugim trenerima, ali ovo je drugačiji fudbal, drugačiji svijet. Jedino što nedostaje njegovom Atletiku je titula Lige šampiona i nadam se da će i to uspjeti da izvede", naglasio je selektor Srbije koji je trenutno u Madridu i razmišlja da li da potpiše ugovor sa FSS.

Upravo bi Srbija trebalo da izgleda kao "Čolov" Atletiko - hrabro, požrtvovano i srčano, što treba očekivati od marta 2026.

Interesantno je da naredni meč Atletiko Madrid, koga "Čolo" Simeone vodi od 2009. godine i ostaće na kormilu uprkos prodaji kluba, igra baš protiv Ovijeda u kome je Veljko Paunović do skoro radio.

