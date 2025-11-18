1.700.000 evra za Veljka Paunovića: Više nema prepreka da bude selektor Srbije

Veljko Paunović riješio spor sa Ovijedom.

Veljko Paunović riješio je spor sa Ovijedom i više nema prepreka da postane selektor Srbije. Sinoć je na instagramu potvrdio da se odlučio da ostane na klupi Srbije.

Prema informacijama lokalnih medija u Asturiji, dogovoreno je vansudsko poravnanje poslije otkaza i Paunoviću i njegovom stručnom štabu će biti isplaćeno 1.700.000 evra u dvije rate. Nakon toga, slobodan je da pregovara sa FSS o ugovoru.

Zašto se čekala odluka Paunovića?

Paunović je isprva odlučio da praktično bez ugovora povede Srbiju u posljednje dvije kvalifikacione utakmice protiv Engleske i Letonije i da tek poslije toga svi zajedno sjednu za sto i pregovaraju o budućnosti, a pomalo je zabrinuo javnost jer nije bio naročito konkretan dok je govorio o budućnosti.

"Ne želim to da stavljam pred vas. Ne mogu da izađem sa odgovorom ispred vas. Treba da dobijem vrijeme, da razgovaram sa familijom, savjetodavcima... Osjećam da postoji emotivna praznina, zbog okolnosti koje ja ne poznajem. Ekipa je pobjednička, ratnička, znaju kad treba da se pritegne", istakao je Paunović prije nekoliko dana.

Šta je FSS odlučio?

Iz Fudbalskog saveza Srbije su inače odlučili da ga ne pritiskaju i da sačekaju koliko god je potrebno, pošto svakako još dugo nećemo gledati utakmice "A" tima Srbije i proći će čak 300 dana do prvih zvaničnih mečeva u Ligi nacija.

Podsjetimo, Paunovića najvjerovatnije čeka ugovor do 2030. godine sa FSS, a za sada nema informacija o finansijama.