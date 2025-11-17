Ovo je gore od "morate da me želite": Zašto Veljko Paunović još nije selektor Srbije?

Veljko Paunović i dalje nije postao selektor Srbije i sada se "orlovi" nalaze u situaciji koja je daleko komplikovanija od one sa dolaskom Piksija.

"Da bih došao na čelo reprezentacije, morate svi da me želite. Kompletno. Moram da osjetim - podršku, želju, volju", rekao je Dragan Stojković Piksi nekoliko mjeseci prije nego što će postati selektor Srbije, poslavši time jasnu poruku Fudbalskom savezu Srbije (FSS) da će morati da mu se "udvaraju" ako žele da preuzme reprezentaciju.

Pet godina kasnije Veljko Paunović je na korak od reprezentacije Srbije, ali bar da hoće da kaže "morate da me želite" - sve bi bilo riješeno očas posla. Ne pamti se da su ikada srpski navijači, u bilo kom sportu, bili toliko složni oko toga ko bi trebalo da naslijedi Piksija i s razlogom se i prije njegovog imenovanja za utakmice protiv Engleske i Letonije pričalo o "narodnom selektoru", onome koga je birao narod. Međutim, i dalje ne znamo hoće li biti po narodnoj volji.

Konkretan razlog - i dalje ne znamo. Veljko Paunović nije bio eksplicitan u javnosti kao njegov prethodnik, tako da je "u magli" ostao njegov status usljed neočekivano misterioznog obraćanja poslije teško izvojevane pobjede nad Letonijom (2:1). I ne samo to, na trenutak je postalo čak i neprijatno koliko Paunović nije želio da se bavi temom koja zanima sve u Srbiji.

Zašto se Paunović ne izjašnjava?

Od početka Paunović nije želio da stavlja fokus na svoj ugovor i budućnost, isticavši da je u razgovorima sa čelnicima FSS Brankom Radujkom i Nikolom Lazetićem prvo insistirao da se završi započeto, a to je da se proba izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo za šta je pred utakmice sa Engleskom i Letonijom i dalje postojala teoretska šansa. Više ne postoji i stoga je naredna tema budućnost nacionalnog tima, s tim da Paunović i dalje ne želi da priča o njoj.

"Ne želim to da stavljam pred vas. Ne mogu da izađem sa odgovorom ispred vas. Treba da dobijem vrijeme, da razgovaram sa familijom, savjetodavcima...", rekao je Veljko Paunović i pomalo sve ostavio bez teksta: "Osjećam da postoji emotivna praznina, zbog okolnosti koje ja ne poznajem. Ekipa je pobjednička, ratnička, znaju kad treba da se pritegne".

Na insistiranje da objasni šta je pod tim mislio, Paunović je rekao da "nije sve u njegovoj kontroli", prebaviši tako lopticu u polje FSS, s tim da i dalje ne znamo oko čega je zapelo:

"Sad ovo počinje da me nervira... Pitao si me sve lijepo, završila se utakmica, hvala, odgovorio sam na sva pitanja. Zamoliću vas da idem da vidim majku, rođake koje mnogo volim, nisam ih vidio 30 godina", dodao je Paunović.

Da li se Paunović predomišlja?

Nije to moglo da se protumači iz njegovih dosadašnjih izlaganja posebno jer je poziv prihvatio patriotski, u osjetljivom trenutku njegove trenerske karijere. Žestoko ga je pogodio otkaz u Ovijedu, htio je neko vrijeme da se skloni iz fudbala, da bi iznenada stigao poziv iz FSS koji je prihvatio jer je osjećao da je "dužan Srbiji".

"Na prvom mjestu, sve se brzo desilo. Mislim da prvi odgovor je bio - lični i ljudski. Počeli smo razgovore o dugogodišnjoj saradnji, a nismo se fokusirali da možemo da odemo na Svjetsko prvenstvo. Nisam želio da propustim priliku da budem sa momcima u izazovnoj akciji za ovaj ciklus, nije bilo vremena da sjedimo i pričamo u ugovoru, ali sada smo morali da odlučimo. Za poslije će biti vremena do marta. Svakako postoji i to što želim da vidim odgovor igrača na zahtjeve koje ćemo postaviti za ovo okupljanje", naglasio je Veljko Paunović pred mečeve sa Engleskom i Letonijom.

Koliko god bila važna i reakcija igrača na njega, ne smije se zaboraviti i da je Veljko Paunović odmah i sam pričao o nekim većim planovima za budućnost, poput saradnje sa ostalim selektorima mlađih državnih selekcija, kodeksu fudbalera, pa i o tome da će igrače birati i na osnovu karaktera.

Dakle, nije da nije razmišljao o selektorskoj stolici i poslije ovog ciklusa, samo je pitanje da li je sada počeo da se predomišlja zbog određenih stvari koje možda nisu onakve kakvima se nadao.

Kad će Srbija dobiti selektora?

Dobra vijest za Srbiju je da utakmica nema do marta, tako da Veljko Paunović ima dovoljno vremena da razmisli da li želi da se upušta u "avanturu" sa državnim timom. I to su u pitanju tek prijateljske utakmice, a do prve naredne takmičarske proći će više od 300 dana, kada počinje Liga nacija.

Zato se može pretpostaviti da niko iz FSS neće pritiskati Paunovića u narednom periodu i da će mu dati vrijeme dobro da razmisli, poslije čega bi počeli pregovori o finansijskoj strani priče, dužini ugovora...

Prema nezvaničnim informacijama, FSS želi da Paunovića zadrži sve do 2030. godine i daje mu ugovor kakav nismo do sada viđali u srpskom fudbalu, čime žele da mu pokažu da ozbiljno računaju na njega i da mu prepuštaju budućnost srpskog fudbala u ruke, što je trebalo da se desi još prije decenije.

Ipak, to je bilo na pregovorima u Madridu i pitanje je koliko je Paunović zadovoljan onim što je vidio po dolasku u Staru Pazovu i moguće je da tu postoje neke sitnice zbog kojih trenutno oklijeva da li da potpiše ugovor. Koje, to znaju on i FSS.

