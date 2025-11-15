logo
Ovo je tim Srbije za Letoniju: Paunović mijenja i hoće pobjedu za kraj kvalifikacija

Ovo je tim Srbije za Letoniju: Paunović mijenja i hoće pobjedu za kraj kvalifikacija

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selektor Veljko Paunović napraviće nekoliko promjena u timu Srbije za utakmicu protiv Letonije.

Sastav Srbije za utakmicu protiv Letonije Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije završava kvalifikacioni ciklus utakmicom protiv Letonije, ali taj meč neće imati takmičarski značaj - već smo ostali bez šansi da se domognemo prve pozicije i plasiramo se direktno ili da preko plasmana na drugom mjesto izborimo barem baraž. Ipak, neće biti nebitan meč u Leskovcu, pošto će novi selektor Veljko Paunović imati priliku da isproba nešto novo.

I treba očekivati promjene, ali ne u ogromnoj meri, zato što je i sam selektor na konferenciji za medije istakao da će u svakom meču ići na pobedu. To treba očekivati i protiv Letonaca u Leskovcu, kako bi se neuspješan kvalifikacioni ciklus zatvorio pobjedom koja timu daje samopouzdanje.

Na golu bi mogao da se nađe Đorđe Petrović, koji je u finišu Piksijevog mandata imao startno mjesto u timu. Iako je Paunović na Vembliju pokazao da više veruje Predragu Rajkoviću, koji je bio dio njegovog najvećeg trenerskog uspjeha, Petrović bi mogao da stane na gol protiv Letonaca kako bi se i on dokazivao novom selektoru.

Što se tiče bekovskog tandema, tu ne treba očekivati promjene jer obojici igrača treba uigravanje i privikavanje na novu formaciju u nacionalnom timu. Ognjen Mimović igraće po desnoj, a Aleksa Terzić po lijevoj strani srpske odbrane. Teško je očekivati da će iz tima odsustvovati Strahinja Pavlović, a pitanje je ko će sa njim u tandem - možda Veljko Paunović poželi da vidi na djelu i drugog igrača Bornmuta, Veljka Milosavljevića.

Nakon povrede Ivana Ilića, ali i zbog slabijeg rivala nego u Londonu, Paunović će morati da menja u veznom redu. Aleksandar Stanković i Saša Lukić mogli bi da zaigraju u defanzivnom dijelu veznog reda, a Lazar Samardžić ispred njih, kako bi stekao neophodno samopouzdanje pred ciklus u kojem bi trebalo da postane prva zvijezda tima - ili barem jedna od prvih.

Lijevo krilo kao da je rezervisano za kapitena Filipa Kostića, a na desnom je u prednosti Andrija Živković, iako selektor ima i drugih opcija. Opcija ima i u napadu, posebno nakon poziva za Jovana Miloševića, ali... Dušan Vlahović ima problema sa lakšom povredom, pa bismo verovatno mogli Luku Jovića da vidimo od prvog minuta.

Dakle, da rezimiramo, očekivani sastav reprezentacije Srbije: Petrović - Mimović, Veljković, Pavlović, Terzić - Stanković, Lukić - Živković, Samardžić, Kostić - Jović.

Tagovi

Srbija Letonija orlovi Veljko Paunović

