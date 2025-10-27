Ko šalje spisak za Srbija - Engleska? "Orlovi" nemaju selektora, a neće ga ni dobiti

Ističe vreme da se pošalje spisak igrača na koje će Srbija računati za meč protiv Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Još od 11. oktobra Srbija nema selektora poslije ostavke Piksija, a FSS se ne oglašava.

Prošlo je više od dve nedelje otkako je Dragan Stojković Piksi podnio ostavku na mjesto selektora Srbije, a njegov nasljednik i dalje nije izabran. Iako se već u noći Piksijeve ponuđene ostavke činilo da je rješenje već spremno i da će umesto njega "orlove" voditi Veljko Paunović, čini se da smo danas mnogo dalje o odluke o selektoru nego 11. oktobra.

Paunović je odbio Srbiju, odlučio je da se odmori od trenerskog posla i prihvatio je ulogu stručnog konstultanta u Španiji, dok su se kao najozbiljniji kandidati poslije njega izdvojili Dejan Stanković i Vladan Milojević.

Međutim, kao što je MONDO već najavio, izglednija je opcija da Srbija ne dobije selektora. Dvojica trenera i dalje imaju ugovore sa Spartakom i Crvenom zvezdom, iako se pričalo o rastancima, dok je istovremeno i situacija u reprezentaciji takva da im se ne žuri. Prosto, djeluje da u ovom trenutku niko nije spreman da uprlja svoj imidž i da počne na klupi reprezentacije protiv Engleske, a već znamo da su šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine minimalne.

Ipak, neko mora da vodi Srbiju?

U takvim situacijama - kada svi bježe od odgovornosti - obično preuzima onaj ko nema izbora. U takvoj situaciji je Zoran "Bata" Mirković koji je kao vršilac dužnosti selektora vodio Srbiju u Andori (3:1), a sve je izvjesnije da će tako biti i protiv Engleske (13. novembar) i Letonije (16. novembar).

Selektor mlade reprezentacije Srbije je rekao da je svoju misiju završio u Andori, ali tako nisu mislili u FSS gdje su ga privremeno "unaprijedili".

Ko zna, možda uspije da napravi čudo i odvede Srbiju na Mundijal, a zatim i dobije ugovor za stalno...

Ko će poslati spisak za Englesku?

Ipak, Srbija mora da se ubrza. Spisak za meč Srbije i Engleske neophodno je poslati 15 dana pred utakmicu, što znači da se rok polako približava. Obavezan je širi spisak koji se unosi u sistem i nije ga neophodno javno saopštavati, ali bi svakako bilo lijepo da se i FSS oglasi i odgonetne dilemu oko selektora Srbije i tako ne ostavi prostora za spekulacije.

Već sada znamo da će Srbija u tim utakmicama biti oslabljena (a kad nije) jer neće moći da računa na Aleksandra Mitrovića. O ostalim povredama ćemo čuti vjerovatno tek kada spisak izađe, obično je tako bilo i kod Piksija.

