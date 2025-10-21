Milojević, Stanković ili - niko? Srbija već 10 dana nema selektora, evo zašto se još čeka

Iako se činilo da će fudbalska reprezentacija Srbije odmah dobiti nasljednika Dragana Stojkovića Piksija, ta odluka je prolongirana. U igri su dva imena, a čini se da ako ne budu uskoro imenovani - da Srbija neće imati selektora do idućeg ciklusa kvalifikacija.

Fudbalska reprezentacija Srbije zvanično već deset dana nema selektora otkako je Dragan Stojković Piksi podnio ostavku poslije poraza od Albanije u Leskovcu (0:1). Vrijeme curi i približava se kraj kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i pred "orlovima" su mečevi sa Engleskom (13. novembar) i Letonijom (16. novembar) koji malo toga mogu da promijene, ali nada i dalje postoji da će ipak nekim čudom vidjeti SAD, Meksiko i Kanadu.

Ko će predvoditi fudbalere Srbije na tom meču, i u budućnosti, još uvijek je u magli. U prvi mah činilo se da će FSS brzo riješiti pitanje selektora i da će to biti Veljko Paunović, kako je objavljeno u noći Piksijeve ostavke, međutim kako je vrijeme odmicalo sve jasnije je bilo da će to biti neko drugi. I pitanje je da li će odmah preuzeti reprezentaciju Srbije...

Zašto ništa od Veljka Paunovića?

Iako je bio sasvim logično rješenje - Veljko Paunović neće postati selektor Srbije. Osim ako ne dođe do velikog preokreta, mada su šanse za to manje nego da Srbija ode na Svjetsko prvenstvo...

Paunović je poslije otkaza u Ovijedu odmah našao novi posao i prihvatio je ponudu televizijskog giganta "DAZN" da postane stručni konstultant za utakmice La Lige u ovoj sezoni. Imao je inače ponude i iz Meksika, međutim odlučio je da jedno vrijeme ipak "ohladi" od trenerskog posla.

Prema informacijama iz Španije, Paunoviću je jako teško pao otkaz u Real Ovijedu jer je ozbiljno izigran. Nekoliko ljudi iz kluba mu je radilo iza leđa i to ga je pogodilo, tako da je odlučio da napravi pauzu. To se ne mijenja ni s pozivom Srbije.

Uostalom, ne treba Paunoviću zamjeriti, pravo je pitanje zašto ga se u posljednjih deset godina niko iz FSS nije sjetio.

Milojević ili Stanković?

U ovom trenutku čini se da su jedini kandidati Vladan Milojević i Dejan Stanković. Obojica su doduše i dalje pod ugovorima, pa je i to razlog zašto iz FSS niko nije govorio direktno na ovu temu, kao što ni njih dvojica nisu previše željeli da ističu to u prvi plan.

"Ja sam trener Crvene zvezde i pod ugovor sam sa Zvezdom. Sa druge strane, velika mi je čast uopšte što se moje ime spominje, ne zato što sam ja Vladan Milojević, već zaista mislim da svakom treneru koji počne i izabere profesiju da se bavi fudbalom je čast da trenira svoj voljeni klub i da jednog dana bude selektor svoje zemlje. Mislim da je to najveća čast za svakog od nas", rekao je Vladan Milojević i između redova poručio da je klupa Srbije svakako opcija.

Pred utakmicu s Bragom, pa Lilom, bilo bi neozbiljno da nešto više govori na tu temu i da napusti kormilo Crvene zvezde, s tim da bi to moglo da se desi tokom zime, kada mu ističe ugovor i već se priča o njegovom nasljedniku na "Marakani".

I to što su Boško Đurovski i Dragiša Binić preporučivali Milojevića za selektora, a Zvezda nije demantovala, mnogo znači.

Što se tiče Dejana Stankovića prvo je poručio da je još rano da preuzme reprezentaciju Srbije, međutim činjenica da je u njoj njegov sin Aleksandar i da će svakog trenutka dobiti otkaz u Spartaku mogu to da promijene: "Prije svega je logično da se pominjem u medijima kada se govori o toj funkciji. Trener sam, jel' tako? Međutim, sebe trenutno doživljavam kao trenera, rano je za funkciju selektora. Ne znam da li me razumijete. Važno je da budem vrlo jasan u odgovoru, pa ću da budem vrlo jasan. Selektorski posao je moj cilj i velika želja, svaki srpski trener mašta o tome, pa i ja. Da bude puna 'Marakana', pred 50.000 ljudi, da se čuje himna 'Bože pravde'. Jednog dana sigurno ću to doživjeti, ali sam sada trener u klubu i imam ugovor u Spartaku."

Tu su i signali da ostaje "Bata"

Svi ostali kandidati koji su se do sada spominjali (Miloš Milojević, Žarko Lazetić, stranac...) nisu opcije za novog selektora Srbije i zapravo bi konačna odluka mogla da bude prolongirana. Nijednom treneru nije svejedno kada treba da preuzme ekipu u trenutku kada su šanse da se ode na Svjetsko prvenstvo mjere u promilima, pa bi tako opet "vruć krompir" mogao da dobije Zoran "Bata" Mirković.

Vodio je "Bata" reprezentaciju u Andori, gdje "orlovi" nisu ostavili naročito dobar utisak, a poslije meča je poručio da je završio posao i da se neće vraćati na klupu "A" tima jer vodi "orliće". Iz reči predsjednika FSS Dragana Džajića čini se da to nije slučaj...

"Izbor selektora je prioritet za ove dvije utakmice koje nam dolaze u novembru. Nećemo odugovlačiti sa odlukom. Utakmicu sa Andorom odradio je Zoran Mirković. Ne znači da on neće biti i u nastavku... Vidjećemo", rekao je Džajić za "Kurir" koji je na još jednom mjestu nagovijestio da izbor selektora nije blizu.

"To je ozbiljna stvar. Moraćemo dobro da otvorimo oči. Znam da je za medije interesantna ta priča o imenima. I to razumijem. U suštini, mi u Fudbalskom savezu Srbije koji ćemo birati selektora moramo da napravimo ozbiljnu analizu pri izboru. Da ne bismo pogriješili... A opet i pored svega toga može se desiti da pogriješimo... Da stavimo sve na papir, da razmislimo trezveno hladne glave, da budemo mudri, da vidimo ko bi bio najbolji kandidat. Imamo dosta vremena za konačnu odluku. Nema potrebe da žurimo", zaključio je on.

