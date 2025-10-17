Nije samo Piksi otišao iz FSS: Potvrđen još jedan odlazak poslije debakla

Promjene u sportskom sektoru Fudbalskog saveza Srbije (FSS) poslije debakla u kvalifikacijama.

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije (FSS) usvojio je danas ostavku selektora Dragana Stojkovića Piksija, poslije debakla u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali naravno to ne može da bude samo njegova odgovornost. Tako je potvrđena još jedna ostavka koja se mogla očekivati.

Stevan Dika Stojanović više nije direktor A tima, a to je funkcija koju je obavljao još od 2021. godine. Evo šta je FSS napisao o njegovom odlasku iz "Kuće fudbala":

"Nakon poraza od Albanije i po povratku iz Andore, Izvršni odbor FSS-a donio je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza Saveza prema njemu. Istovremeno je potvrđen i sporazumni raskid saradnje sa članovima stručnog štaba i direktorom A tima", navodi se u saopštenju Saveza.

S obzirom da se radi o funkciji čija se odgovornost djelimično prepliće sa onom koju imaju predsjednik FSS i generalni sekretar, ostaje pitanje da li će uopšte bilo ko biti imenovan umjesto Stojanovića.

Za sada, to je svakako u drugom planu, najvažnije je pronaći novog selektora kome je i Piksi poželio sreću i uspjeh.