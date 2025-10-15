logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne znam da li me razumijete, hoću da budem jasan": Dejan Stanković progovorio o preuzimanju reprezentacije Srbije

"Ne znam da li me razumijete, hoću da budem jasan": Dejan Stanković progovorio o preuzimanju reprezentacije Srbije

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dejan Stanković direktno je poručio da mu pozicija selektora Srbije u ovom momentu nije prioritet i da želi da ostane trener u klubu.

Dejan Stanković neće biti selektor Srbije Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković neće biti selektor Srbije. To je nešto što je potvrdio i on sam. Prija mu što se spominje kao kandidat, to je nešto o čemu mašta i što bi volio da radi u budućnosti, ali ne u ovom trenutku. Trenutno mu je prioritet da se bavi trenerskim poslom.

"Prije svega je logično da se pominjem u medijima kada se govori o toj funkciji. Trener sam, je l' tako? Međutim, sebe trenutno doživljavam kao trenera, rano je za funkciju selektora. Ne znam da li me razumijete. Važno je da budem vrlo jasan u odgovoru, pa ću da budem vrlo jasan. Selektorski posao je moj cilj i velika želja, svaki srpski trener mašta o tome, pa i ja. Da bude puna 'Marakana', pred 50.000 ljudi, da se čuje himna 'Bože pravde'. Jednog dana sigurno ću to doživjeti, ali sam sada trener u klubu i imam ugovor u Spartaku", rekao je Stanković za "Kurir".

Sve više rastu šanse da na mjestu selektora bude Vladan Milojević. Posebno pošto su se pojavile najnovije informacije da će Veljko Paunović da postane novi trener meksičkog kluba Pumas...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Stanković fudbal Srbija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC