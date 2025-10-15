"Ne znam da li me razumijete, hoću da budem jasan": Dejan Stanković progovorio o preuzimanju reprezentacije Srbije

Dejan Stanković direktno je poručio da mu pozicija selektora Srbije u ovom momentu nije prioritet i da želi da ostane trener u klubu.

Dejan Stanković neće biti selektor Srbije. To je nešto što je potvrdio i on sam. Prija mu što se spominje kao kandidat, to je nešto o čemu mašta i što bi volio da radi u budućnosti, ali ne u ovom trenutku. Trenutno mu je prioritet da se bavi trenerskim poslom.

"Prije svega je logično da se pominjem u medijima kada se govori o toj funkciji. Trener sam, je l' tako? Međutim, sebe trenutno doživljavam kao trenera, rano je za funkciju selektora. Ne znam da li me razumijete. Važno je da budem vrlo jasan u odgovoru, pa ću da budem vrlo jasan. Selektorski posao je moj cilj i velika želja, svaki srpski trener mašta o tome, pa i ja. Da bude puna 'Marakana', pred 50.000 ljudi, da se čuje himna 'Bože pravde'. Jednog dana sigurno ću to doživjeti, ali sam sada trener u klubu i imam ugovor u Spartaku", rekao je Stanković za "Kurir".

Sve više rastu šanse da na mjestu selektora bude Vladan Milojević. Posebno pošto su se pojavile najnovije informacije da će Veljko Paunović da postane novi trener meksičkog kluba Pumas...

