Obrt oko Veljka Paunovića? Neće biti selektor Srbije, ima sasvim drugačiju ponudu

Dok u Srbiji polako nestaju priče oko imenovanja Veljka Paunovića za novog selektora Srbije, stižu informacije da će postati trener u Meksiku.

Veljko Paunović neće biti selektor Srbije ide u Meksiko

Ko će biti novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije? Dragan Stojković Piksi podnio je ostavku odmah poslije poraza od Albanije (0:1) smatrajući da Srbiju ne može da odvede na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, međutim poslije pobjede koju je sa "orlovima" u Andori ostvario vršilac dužnosti selektora Zoran "Bata" Mirković - šansa i dalje postoji.

U novembru su pred Srbijom dvije ključne utakmice u kojima će saznati da li ide u baraž za Mundijal ili ne, pa zbog toga treba očekivati da Fudbalski savez Srbije (FSS) brzo odreaguje i pronađe novog selektora. Ako vjeruje u čudo...

Glavni kandidati su Veljko Paunović, Vladan Milojević i Dejan Stanković, a čini se da se prvopomenuti - koji je "isplivao" i kao prvi kandidat za selektora - ipak udaljava od ove ideje. Tako se bar činilo nakon molbe da dobro razmisli o interesovanju FSS po otkazu u Ovijedu, dok sada stižu informacije da za njega postoje i druge ponude.

Meksički klub Pumas, iliti Klub Universidad Nasional, zainteresovan je da odmah dovede Veljka Paunovića za novog trenera nezadovoljan radom Efraina Huareza.


U meksičkim medijima ova informacija pojavila se u toku jučerašnjeg dana i Huarez je "na konopcima" zbog loših rezultata, ali i zbog problema koje ima sa svlačionicom, gdje je zavladala nedisciplina. Iako je u prvi mah djelovalo da ima podršku rukovodstva, kako to obično biva u Meksiku - to se brzo promijenilo i sada se razmišlja o otkazu.

Tu "uskače" Veljko Paunović koji je već radio u Meksiku i ostavio je dobar utisak u Gvadalahari i Tigresu, a sada je slobodan poslije čudnog rastanka s Ovijedom, koji izgleda nije imao veze s rezultatima nego "pobunom" u koju je upleten i Kazorla.

Izvor: JOSE JORDAN / AFP / Profimedia

S obzirom da je i ranije isticao da je za njega najveća želja da se ostvari u klupskom fudbalu, vidjećemo da li će biti bliži odlasku u Meksiko ili će pregovarati sa Fudbalskim savezom Srbije, koji očigledno ima nekoliko "asova" u rukavu.

Podsjetimo, Veljko Paunović je mnogo ranije zaslužio mjesto selektora Srbije jer je 2015. godine odveo Srbiju do zlata na Svjetskom prvenstvu za igrače do 20 godina, ali u FSS nikad nije dobio neophodnu podršku.

