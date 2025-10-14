logo
Srbija u Andori primila gol sa pola terena!

Srbija u Andori primila gol sa pola terena!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Prvi gol na meču Andora - Srbija postigao je domaći tim i to na nevjerovatan način.

Srbija u Andori primila gol sa pola terena Izvor: Arena Sport/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije kvalifikacije za Mundijal nastavila je utakmicom u Andori, gdje mora da pobijedi kako bi sačuvala teoretske šanse za plasman na treće veliko takmičenje u nizu. Bez odlazećeg selektora Dragana Stojkovića i petorice igrača sa njegovog spiska, novi tim Srbije doživio je još jedno poniženje.

Prvi gol na meču Andore i Srbije postigao je domaći tim i to na spektakularan način. Golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović savladan je sa pola terena, pošto je Giljem Lopez u 17. minutu meča pogodio mrežu. Napadač koji igra za Santa Kolomu postigao je jedan od najboljih golova u karijeri.

Srećom, Srbija je samo nekoliko desetina sekundi kasnije stigla do izjednačenja, jer je Andora postigla još jedan gol - ali ovog puta u svoju mrežu. To je važno za srpsku reprezentaciju, jer tim Zorana "Bate" Mirkovića mora da pobijedi na ovom gostovanju. Zapravo, Srbija mora da pobijedi sva tri meča do kraja kvalifikacija kako bi imala teoretske šanse da završi na drugom mjestu u grupi i izbori baraž.

Srbija Andora fudbal Mundijal 2026 orlovi

