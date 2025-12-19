logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vujadin Savić nastavlja karijeru u inostranstvu: Školuje se u Srbiji, pa ide u veliki evropski klub?

Vujadin Savić nastavlja karijeru u inostranstvu: Školuje se u Srbiji, pa ide u veliki evropski klub?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs Izvor Kurir Sport
0

Trenerska karijera Vujadina Savića nastaviće se u inostranstvu.

Vujadin Savić karijeru nastavlja u inostranstvu Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Vujadin Savić (35) uskoro će završiti školovanje za UEFA Pro licencu, a nakon toga bi mogla da počne njegova samostalna trenerska karijera. Bivši defanzivac već ima ponude iz inostranstva, gdje bi uskoro mogao da se preseli zbog novih poslovnih prilika.

Kako prenosi "Kurir", Vujadin Savić je već dobio ponude da se priključi akademijama poznatih inostranih klubova. To znači da će u 2026. godini, kada završi sa školovanjem i zasluži neophodnu licencu, Vujadin moći da radi u akademiji nekih od najboljih timova iz Francuske i Njemačke, odakle je u prethodnom periodu i stizalo interesovanje za njega.

Savić je tokom igračke karijere nastupao u obje zemlje. Nosio je dres Crvene zvezde i Rada u Srbiji, igrao za Bordo, Dinamo Drezden, Arminiju Bilefeld, Votford, Šerif iz Tiraspolja, kiparsku Omoniju i Olimpiju iz Ljubljane, prije nego što je 2021. godine stavio tačku na igračku karijeru i počeo mandat kao pomoćni trener u Zvezdi.

Vjerovatno bi ulogu pomoćnog trenera imao i u prvom inostranom angažmanu, ukoliko bi trenersku karijeru nastavio u nekoj inostranoj seniorskoj ekipi. Naravno, postoji mogućnost da Vujadin Savić radi sa mlađim kategorijama nekog inostranog kluba, kako bi se polako pripremao za samostalno vođenje seniorskih timova u budućnosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vujadin Savić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC