Vujadin Savić nastavlja karijeru u inostranstvu: Školuje se u Srbiji, pa ide u veliki evropski klub?

Trenerska karijera Vujadina Savića nastaviće se u inostranstvu.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Vujadin Savić (35) uskoro će završiti školovanje za UEFA Pro licencu, a nakon toga bi mogla da počne njegova samostalna trenerska karijera. Bivši defanzivac već ima ponude iz inostranstva, gdje bi uskoro mogao da se preseli zbog novih poslovnih prilika.

Kako prenosi "Kurir", Vujadin Savić je već dobio ponude da se priključi akademijama poznatih inostranih klubova. To znači da će u 2026. godini, kada završi sa školovanjem i zasluži neophodnu licencu, Vujadin moći da radi u akademiji nekih od najboljih timova iz Francuske i Njemačke, odakle je u prethodnom periodu i stizalo interesovanje za njega.

Savić je tokom igračke karijere nastupao u obje zemlje. Nosio je dres Crvene zvezde i Rada u Srbiji, igrao za Bordo, Dinamo Drezden, Arminiju Bilefeld, Votford, Šerif iz Tiraspolja, kiparsku Omoniju i Olimpiju iz Ljubljane, prije nego što je 2021. godine stavio tačku na igračku karijeru i počeo mandat kao pomoćni trener u Zvezdi.

Vjerovatno bi ulogu pomoćnog trenera imao i u prvom inostranom angažmanu, ukoliko bi trenersku karijeru nastavio u nekoj inostranoj seniorskoj ekipi. Naravno, postoji mogućnost da Vujadin Savić radi sa mlađim kategorijama nekog inostranog kluba, kako bi se polako pripremao za samostalno vođenje seniorskih timova u budućnosti.