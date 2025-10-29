logo
Produžen pritvor transrodnoj osobi osumnjičenoj da je ucjenjivala Vujadina Savića

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Transrodnoj osobi A. K. (21) koju je Vujadin Savić prijavio za ucjenu, produžen je pritvor.

Osobi osumnjičenoj za ucjenjivanje vujadina savića produžen pritvor Izvor: txking/Shutterstock/M.P./ATAIMAGES/Printscreen

Nakon što je transrodna osoba A. K. (21), uhapšena zbog sumnje da je ucjenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama, poslije hapšenja je smještena u pritvor u regularnu sobu muškog odjeljenja Centralnog zatvora.

Njoj je određen pritvor od 30 dana zbog opasnosti uništenja dokaza, a sada je kako se saznaje produžen pritvor.

Izvor: prinstscreen

Vujadin predložio Mirku za svjedoka

Vujadin Savić je ranije predložio suprugu za svjedoka u postupku protiv A.K. 

"Vujadin Savić je prilikom prijave predložio suprugu Mirku Vasiljević i još jednu osobu kao svjedoke i naveo da oni imaju neposredna saznanja o tome šta je A.K. radila. On je naveo da su Mirka i ta osoba bili svjedoci kroz šta je prolazio tokom navodnog ucjenjivanja", rekao je izvor ranije, pa je dodao:

"S obzirom na to da je ona jedna od dva svjedoka koji treba da se ispitaju u ovom slučaju ona bi trebalo da se sasluša u periodu od šest mjeseci".

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

To je period predviđen za istragu budući da je pritvorski predmet u pitanju. U suprotnom, osumnjičena će biti puštena na slobodu. Inače, dokle god Mirka Vasiljević ima opravdanja za sprečenost na dolazak na ročište može odlagati saslušanje u tužilaštvu.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

(Blic)

