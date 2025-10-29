Produžen pritvor transrodnoj osobi osumnjičenoj da je ucjenjivala Vujadina Savića

Transrodnoj osobi A. K. (21) koju je Vujadin Savić prijavio za ucjenu, produžen je pritvor.
Nakon što je transrodna osoba A. K. (21), uhapšena zbog sumnje da je ucjenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama, poslije hapšenja je smještena u pritvor u regularnu sobu muškog odjeljenja Centralnog zatvora.
Njoj je određen pritvor od 30 dana zbog opasnosti uništenja dokaza, a sada je kako se saznaje produžen pritvor.Izvor: prinstscreen
Vujadin predložio Mirku za svjedoka
Vujadin Savić je ranije predložio suprugu za svjedoka u postupku protiv A.K.
"Vujadin Savić je prilikom prijave predložio suprugu Mirku Vasiljević i još jednu osobu kao svjedoke i naveo da oni imaju neposredna saznanja o tome šta je A.K. radila. On je naveo da su Mirka i ta osoba bili svjedoci kroz šta je prolazio tokom navodnog ucjenjivanja", rekao je izvor ranije, pa je dodao:
"S obzirom na to da je ona jedna od dva svjedoka koji treba da se ispitaju u ovom slučaju ona bi trebalo da se sasluša u periodu od šest mjeseci".Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović
To je period predviđen za istragu budući da je pritvorski predmet u pitanju. U suprotnom, osumnjičena će biti puštena na slobodu. Inače, dokle god Mirka Vasiljević ima opravdanja za sprečenost na dolazak na ročište može odlagati saslušanje u tužilaštvu.Izvor: Antonio Ahel/ATAImages
(Blic)