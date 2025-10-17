Vučić povodom ucjene Vujadina Savića: Policija zloupotrebila svoju poziciju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na slučaj ucjene bivšeg fudbalera Vujadina Savića.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Govoreći o radu policije u Srbiji, i o tome kako je generalno zadovoljan radom policije, Vučić se osvrnuo i na slučaj fudbalera Vujadina Savića, koji je ucjenjivan snimcima i slikama od strane transrodne osobe.

"Žao mi je što je policija zloupotrebila svoja ovlašćenja i što je davala snimke medijima, i zajedno s njima pokušala da uništi jednu porodicu. Taj čovjek se javio policiji želeći da ga zaštiti, a ne da mu država uništi život, i to mi je problem što se tiče djelovanja policije", zaključio je Vučić.

Podsetimo, transrodna osoba A.K. (21) uhapšena je pod sumnjom da je ucjenjivala poznatog fudbalera Vujadina Savića fotografijama i snimcima. A.K. je određen pritvor do 30 dana zbog rizika da može uništiti dokaze.

Poznata je po kontroverznim istupima na društvenim mrežama, na kojima ističe luksuzne destinacije koje je posjetila i skupe poklone koje dobija.

A. K. je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu tokom septembra pretresen stan na Vračaru u kojem živi, a potom je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva i uhapšena.

"Ona se već neko vrijeme nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu odlukom Trećeg osnovnog suda", kaže izvor.

Iskaz ucjenjivača Vujadina Savića završio na mrežama

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija kompjuterskog ekrana na kom se vidi iskaz A.K, transrodne osobe koja je osumnjičena da je ucjenjivala fudbalera Vujadina Savića.

Kako se nezvanično saznaje, Više javno tužilaštvo u Beogradu istražuje kako je fotografija uslikanog monitora sa zapisnikom o saslušanju osumnjičenog za ucjenjivanje Vujadina Savića dospjela u javnost, a poslije dijeljena na društvenim mrežama.

U pitanju je tajni dokument iz istrage koju je pokrenulo Treće osnovno tužilaštvo, a koji, kako otkriva izvor, nikako nije smio da se objavljuje u javnosti, naročito ne u početnoj fazi istrage i to prije nego što su ispitani svi svedoci.

Nadležni organi su pronašli CD na kom se navodno nalazi snimak ucjene bivšeg fudbalera Vujadina Savića, saznaje nezvanično "Blic". Riječ je o dokazima protiv osumnjičene A.K. (21) koja je uhapšena zbog sumnje da je ucjenjivao bivšeg fudbalera snimcima i fotografijama.

Od uhapšene A.K. će biti najvjerovatnije oduzeti mobilni telefon i računar koji će potom biti poslati na vještačenje. Kako dalje nezvanično saznaje pomenuti list, zasad nije poznato da li je CD na kom je snimak pronađen još tokom pretresa stana osumnjičene A.K. ili kasnije u toku istrage po prijavi Vujadina Savića.

Očekuje se saslušanje još dva svjedoka u tužilaštvu u narednim danima. Nakon toga bi sud mogao da ukine pritvor A.K.

Vujadin Savić predložio Mirku za svedoka

Vujadin Savić je za svedoke predložio suprugu Mirku Vasiljević, ali i još jednu osobu, koje su, kako je izjavio, upućene u cijeli slučaj tokom navodnog ucjenjivanja od strane transrodne osobe A. K. (21).

"Vujadin Savić je prilikom prijave predložio suprugu Mirku Vasiljević i još jednu osobu kao svjedoke i naveo da oni imaju neposredna saznanja o tome šta je A.K. radila. On je naveo da su Mirka i ta osoba bili svjedoci kroz šta je prolazio tokom navodnog ucjenjivanja", kaže izvor.

Supruga bivšeg fudbalera Vujadina Savića, Mirka Vasiljević, nije se pojavila na saslušanju koje je bilo zakazano za srijedu, a kako se saznaje, ona je priložila medicinsku dokumentaciju.

"S obzirom na to da je ona jedna od 2 svedoka koji treba da se ispitaju u ovom slučaju ona bi trebalo da se sasluša u periodu od 6 mjeseci. To je period predviđen za istragu budući da je pritvorski predmet u pitanju. U suprotnom, osumnjičena će biti puštena na slobodu. Inače, dokle god Mirka Vasiljević ima opravdanja za spriječenost na dolazak na ročište može odlagati saslušanje u tužilaštvu", kaže izvor.

(Telegraf.rs/MONDO)