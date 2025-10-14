Saslušan Vujadin Savić u tužilaštvu: Dao izjavu nakon prijave da je ucijenjen privatnim snimcima

Saslušan Vujadin Savić zbog sumnje da ga je ucjenjivala transrodna osoba.
Vujadin Savić saslušan je u tužilaštvu zbog prijave da ga je transrodna osoba A.K. (21) ucjenjivala privatnim snimcima i fotografijama, piše "Pink". On je saslušan u srijedu 8. oktobra u tužilaštva jer je ranije prijavio transrodnu osobu A.K. zbog ucjene.
Da podsjetimo, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva je uhapšena transrodna osoba A.K. zbog sumnje da je privatnim snimcima i fotografijama ucjenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića. Njoj je određen pritvor od 30 dana zbog opasnosti od uništenja dokaza.
