Vujadin Savić napustio Crvenu zvezdu: Više nije dio stručnog štaba Vladana Milojevića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Dugogodišnji asistent trenera i nekadašnji kapiten napustio crveno-bele.

Vujadin Savić napustio Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Pomoćni trener FK Crvena zvezda Vujadin Savić napustio je "Marakanu", objavio je portal "Telegraf". Bivši đak i štoper crveno-bijelih više nije dio tima Vladana Milojevića, a razlozi rastanka nisu fudbalske prirode.

Vujadin Savić je sin Zvezdine legende Dušana Savića i član generacije koja je izborila Ligu šampiona prošle decenije. Igrao je profesionalno do 2022, kada je napustio kiparski APOEL i završio karijeru sa 32 godine. Potom se vratio na "Marakanu" i na njoj zauzeo svoje mjesto u stručnom štabu Miloša Milojevića.

Rođen je u julu 1990. godine u Beogradu, sa Zvezdom je kao asistent tri puta bio šampion Superlige i osvajač Kupa Srbije, dok je kao igrač dva puta podigao trofej prvaka Srbije. Odigrao je 82 utakmice za crveno-bijele, a nastupao je i za Šerif, Dinamo Drezden, Rad, Bordo, Olimpiju iz Ljubljane, Arminiju i bio je član Votforda.

