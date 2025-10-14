logo
Uhapšena osoba koji je iznuđivala novac od Vujadina Savića: Ucjenjivala ga slikama i snimcima, tražila i 50.000€

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
A.K. (21) uhapšen zbog ucjenjivanja poznatog fudbalera.

uhapsen muskarac koji je iznudjivao novac od fudbalera vujadina savica Izvor: MN PRESS

A.K. (21) uhapšen je pod sumnjom da je ucjenjivao poznatog fudbalera Vujadina Savića slikama i snimcima. Nezvanično, njemu je određen pritvor do 30 dana.

Slučaj je prijavljen policiji koja je u najkraćem mogućem roku došla do osumnjičenog. Nezvanično, A.K. je od Savića tražio oko 50.000 evra!

U nedjelju se pojavila informacija da se nekadašnji igrač Zvezde, Vujadin Savić razišao sa stručnim štabom crveno-bijelih. Ova informacija na stadionu "Rajko Mitić" i dalje nije ozvaničena, a razlozi za razilazak dvije strane nisu fudbalske prirode.

(Kurir, Mondo)

