Oglasio se Dule Savić!

Dušan Savić, legendarni fudbaler i otac Vujadina Savića oglasio se na Instagramu i objavio jednu staru fotografiju sa terena. Pamti dobro golmana Gordona Benksa.

Izvor: MN PRESS

Vujadin Savić je u centru pažnje u Srbiji prethodnih dana, a sada se oglasio njegov otac. Legendarni Dule Savić je odlučio da se javi na Instagramu i to sa fotografijom i objavom koja je vezana za fudbal, tačnije za golmana Gordona Benksa.

U pitanju je utakmica između Engleske i Velsa koja je odigrana 12. oktobra 1963. godine, a Dušan je postavio fotografiju nevjerovatne odbrane čuvara mreže. Prisjetio se legendarni fudbaler i nekih detalja iz prošlosti.

"Veliki Gordon Benks. Ovakve slike su nam uljepšale djetinjstvo", napisao je Savić na Instagramu. On je rođen 1. juna 1955. godine, tako da je tada imao samo osam godina. Karijeru je započeo baš u Crvenoj zvezdi 1973. godine i ostavio je dubok trag.

Vujadin Savić napustio Zvezdu

Vujadin Savić napustio je Crvenu zvezdu i više neće raditi u stručnom štabu Vladana Milojevića. Razlozi rastanka nisu fudbalske prirode.

Rođen je u julu 1990. godine u Beogradu, kao asistent u stručnom štabu je tri puta bio šampion Srbije i osvajač Kupa. Kao igrač je dva puta dizao trofej prvaka Srbije, odigrao je 82 meča i pored Zvezde igrao je za Šerif, Dinamo Drezden, Rad, Bordo, Olimpiju iz Ljubljane, Arminiju, APOEL i Votford. Karijeru je završio sa 32 godine u Apoelu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 04:02 DULE SAVIĆ O MIRKI I VUJADINU: Zbog ovoga se nisu venčali Izvor: Kurir TV Izvor: Kurir TV

(MONDO)