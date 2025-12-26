"Hrvatska je u problemu, nemamo rješenja": Zlatko Dalić ne vjeruje u uspjeh na Mundijalu

Reprezentacija Hrvatske nije na pravi način izvršila smjenu generacija, a mladi nisu uspjeli da se dokažu selektoru Zlatku Daliću.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske učestvovaće na Svjetskom prvenstvu koje se 2026. godine igra u SAD, Kanadi i Meksiku, a selektor Zlatko Dalić ne zvuči optimistično nekoliko mjeseci pred početak turnira. Zapravo, stručnjak koji je Hrvatsku odveo do finala Mundijala 2018. godine i trećeg mjesta 2022. godine sada je veoma oprezan zbog jake grupe u kojoj je njegov tim i slabijeg igračkog kadra koji ima.

Dalić se prvo osvrnuo na protivnike protiv kojih će Hrvatska igrati. Smatra da je Hrvatska dobila najtežu moguću grupu, a mečevi protiv Engleske, Gane i Paname već sada mu stvaraju probleme.

"Dobili smo definitivno najtežu grupu. Engleska - Hrvatska biće najjača utakmica prvog kruga uopšte. Dobili smo stvarno nezgodnog protivnika iz četvrtog 'šešira', najtežeg, najgoreg i najjačeg, a to je Gana. Afrička reprezentacija koja stvarno ima kvalitet, puno dobrih igrača koji igraju u engleskoj ligi. Nepoznati su, nikad ne znaš šta će biti s njima. To nam je treća utakmica i mislim da definitivno imamo najtežu grupu", rekao je Zlatko Dalić za "RTL".

Možda još više od rivala, Dalića brine njegov tim. Selektor Hrvatske istakao je da fudbaleri koji stižu u reprezentaciju nisu dovoljno dobri, da nisu uspjeli da ostave dobar utisak na njega i da nisu sposobni da naslijede zlatnu generaciju hrvatskog fudbala. Bila je to oštra kritika mladih igrača, iako je jasno da će na neke od njih morati da se osloni.

"Nije dobra situacija, u problemima smo. Mlađi igrači se traže, nisu se nametnuli, nisu pokazali kvalitet, nisu pokazali da imaju mjesta u reprezentaciji. Nemamo pravo rješenje u napadu. Još uvijek je tu najkvalitetniji Budimir, a on je i najstariji. Treba nam pravi, moćan, jak, brz napadač koji može i pobjeći. Nažalost, nemamo ga", zaključio je selektor Hrvatske.

Tokom svog selektorskog mandata Zlatko Dalić se najviše oslanjao na Andreja Kramarića koji je u ofanzivnom dijelu tima zabilježio čak 88 nastupa, ali nije uvijek igrao na poziciji napadača. Ostale opcije bili su Bruno Petković (31 godina), Ante Budimir (34 godine), precrtani Ante Rebić (32 godine) i Marko Livaja (32 godine), penzionisani Mario Mandžukić...

