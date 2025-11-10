Zlatko Dalić o mogućim promjenama na žrijebu za Mundijal: "Bolje da ćutim"

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske reagovao na potencijalne promjene na žrijebu.

Izvor: Kamaryt Michal / ČTK / Profimedia

Žrijeb za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine održaće se 5. decembra u Vašingtonu, a prema posljednjim informacijama moguće je da će doći do promjena u posljednji čas. Razmatra se ideja o drugačijem načinu žrijebanja šešira što bi nekim reprezentacijama i te kako moglo da napravi problem, posebno onima koje će direktno na Mundijal.

Jedna od njih je i Hrvatska koja je prvoplasirana u grupi "L" sa 16 bodova iz šest utakmica i djeluje da će bez ikakvih problema trijumfovati ispred Češke i Farskih Ostrva.

"Možda je bolje da ćutim, da se 20 dana prije žrijeba mijenja... Bolje da ćutim", rekao je Zlatko Dalić na današnjoj konferenciji.

Šta će to FIFA promijeniti za žrijeb?

Na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine odlučeno je da one reprezentacije koje igraju baraž za odlazak na turnir - budu u najslabijem šeširu. Činilo se da će tako biti i ovoga puta, a onda su stigle informacije da će FIFA to iznenada promijeniti i da će se gledati sasvim druga stvar.

Prema nezvaničnim informacijama, gledaće se FIFA renking i to bi recimo Hrvatsku pomjerilo van prvog šešira, jer je trenutno 11. na svijetu, a Italiju koja će u baraž - bila bi u prvom šeširu.

Šta ovo znači za Srbiju?

Trenutno - ništa. Srbija je i dalje daleko od plasmana na Svjetsko prvenstvo i potrebno im je čudo Veljka Paunovića da bi izborili makar mjesto u baražu, međutim ovo čak i ne mora da bude nepovoljno po "orlove"...

Ako bi se desilo da Srbija ipak dođe do baraža, u tom slučaju bi bili u trećem, a ne četvrtom šeširu po FIFA renkingu.

(MONDO)