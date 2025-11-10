logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zlatko Dalić o mogućim promjenama na žrijebu za Mundijal: "Bolje da ćutim"

Zlatko Dalić o mogućim promjenama na žrijebu za Mundijal: "Bolje da ćutim"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske reagovao na potencijalne promjene na žrijebu.

zlatko dalic ljut na fifa zbog promjene zrijeba Izvor: Kamaryt Michal / ČTK / Profimedia

Žrijeb za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine održaće se 5. decembra u Vašingtonu, a prema posljednjim informacijama moguće je da će doći do promjena u posljednji čas. Razmatra se ideja o drugačijem načinu žrijebanja šešira što bi nekim reprezentacijama i te kako moglo da napravi problem, posebno onima koje će direktno na Mundijal.

Jedna od njih je i Hrvatska koja je prvoplasirana u grupi "L" sa 16 bodova iz šest utakmica i djeluje da će bez ikakvih problema trijumfovati ispred Češke i Farskih Ostrva.

"Možda je bolje da ćutim, da se 20 dana prije žrijeba mijenja... Bolje da ćutim", rekao je Zlatko Dalić na današnjoj konferenciji.

Šta će to FIFA promijeniti za žrijeb?

Na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine odlučeno je da one reprezentacije koje igraju baraž za odlazak na turnir - budu u najslabijem šeširu. Činilo se da će tako biti i ovoga puta, a onda su stigle informacije da će FIFA to iznenada promijeniti i da će se gledati sasvim druga stvar.

Prema nezvaničnim informacijama, gledaće se FIFA renking i to bi recimo Hrvatsku pomjerilo van prvog šešira, jer je trenutno 11. na svijetu, a Italiju koja će u baraž - bila bi u prvom šeširu.

Šta ovo znači za Srbiju?

Trenutno - ništa. Srbija je i dalje daleko od plasmana na Svjetsko prvenstvo i potrebno im je čudo Veljka Paunovića da bi izborili makar mjesto u baražu, međutim ovo čak i ne mora da bude nepovoljno po "orlove"...

Ako bi se desilo da Srbija ipak dođe do baraža, u tom slučaju bi bili u trećem, a ne četvrtom šeširu po FIFA renkingu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:35
Ko su nosioci reprezentacije u budućnosti
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zlatko Dalić Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC