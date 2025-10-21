"Ja sam Hrvat, nisam Slovenac": Svi se digli zbog Kovačevića, a on ima jasnu poruku za Dalića

Hrvatski napadač Franko Kovačević briljira ove sezone i čeka poziv Zlatka Dalića.

Izvor: Nik Erik Neubauer / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski fudbaler Franko Kovačević rešeta mreže u Sloveniji u dresu Celja i trenutno je najbolji strijelac u Prvoj ligi. Njegove partije nisu prošle neopaženo u domovini, a izjava napadača o potencijalnom nastupu u reprezentaciji podigla je dosta prašine. U 14 utakmica ove sezone postigao je 16 golova, što je i više nego zapažen učinak, pa se može očekivati da uskoro krene "lov" na talentovanog momka rođenog u Koprivnici.

Tokom gostovanja u slovenačkoj emisiji "Pod prečkom", hrvatski napadač osvrnuo se na svoju sjajnu formu i otkrio da li postoji mogućnost da u budućnosti zaigra za reprezentaciju Slovenije.

"Rekao bih da je glavni razlog moje forme trener, ali i cijela ekipa. Svi igramo dobro, a ja sam u prvom planu zbog brojki, to je javnosti najzanimljivije. Nadam se da ću ovako nastaviti. Srećni smo što igramo u evropskim takmičenjima i što se možemo dokazati na najvećoj sceni", rekao je napadač Celja i dodao:

"Ja sam Hrvat i vidim sebe kako igram za hrvatsku reprezentaciju. Zlatko Dalić je jedan od tri najbolja selektora na svijetu. Uvjeren sam da uvijek napravi dobru selekciju i pozove igrače koji mogu da pomognu. Daću sve od sebe i čekati poziv", poručio je Kovačević.

Ko je Franko Kovačević?

Karijeru je počeo u Hajduku iz Splita, odakle je prešao u Rudeš. Put ga je odveo u Njemačku gdje je nastupao za Hofenhajm, da bi uslijedila kratka epizoda u američkom fudbalu. Zatim je otišao u Grčku, gdje se nije dugo zadržao, a igrao je još za Domžale, Vesbaden, Gangvon, da bi se konačno pronašao u Celju gdje je stigao ove godine. Prošao je mlađe selekcije Hrvatske i očigledno mu je najveći motiv da po prvi put obuče dres seniorske reprezentacije.