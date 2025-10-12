logo
"Ovo je zločin protiv fudbala": Hrvatska na nogama zbog odluke na visokom nivou

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zlatko Dalić je prosledio talentovanog Luku Vuškovića u mladu reprezentaciju i to je izazvalo bes.

haos u hrvatskoj zbog luke vuskovica Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Vušković ima samo 18 godina i već nekoliko sezona zna se za njegov talenat. Još kao 15-godišnjaka u Hajduku iz Splita kupio ga je Totenhem i pažljvo gradi njegovu karijeru, tako da je nakon odličnih priprema tokom ljeta odlučio da ga pozajmi u HSV gdje igra fantastično, pa se čak postavljalo pitanje o prekidu pozajmice.

Zbog toga mu je selektor Hrvatske Zlatko Dalić uputio poziv za "A" selekciju, pa se brže-bolje predomislio i ipak ga "spustio" ljestvicu niže, u mladu reprezentaciju kod Ivice Olića. Zbog toga je nastao haos u Hrvatskoj.

"Selektori su se dogovorili i odlučili da je Vušković u ovom trenutku potrebniji mladoj reprezentaciji te su ga odlučili poslati tamo. To je potpuno pogrešno razmišljanje", piše u burnom tekstu hrvatskog "Indeksa" koji je naslovljen bombastično: "Ovo što Dalić i Olić rade Vuškoviću je zločin protiv fudbala".

Kritikuje se ovakva strategija Fudbalskog saveza Hrvatske (HNS) i njihovih selektora i praksa da "igrač u pola ciklusa mijenja reprezentacije", što po mišljenju autora teksta nema smisla.


Ako se znalo da je Vušković potreban Oliću, zašto odmah nije pozvan u mladu selekciju da se koliko-toliko uigra i pripremi za važnu utakmicu s Ukrajinom? Umjesto toga, Daliću je sjedio na klupi u Pragu cijelu utakmicu. Sad će jedan od defanzivaca koji od početka trenira s mladom reprezentacijom završiti na klupi zbog tipa kojem tu više nije mjesto. Njemu je mjesto u A selekciji s ozbiljnom minutažom", navodi se.

"Ljudski je razumjeti da Olić želi imati najbolje moguće dostupne igrače za svoje kvalifikacije, ali ako posao selektora koji odgaja mlade igrače zavisi o jednom rezultatu ili kvalifikacijama, onda je to signal da nešto grdno ne štima", zaključak je teksta.

Luka Vušković je inače ove sezone odigrao četiri utakmice za HSV u Bundesligi i postigao je jedan gol, a prethodno je igrao za Hajduk iz Splita, poljski Radomljak i belgijski Vesterlo. Inače, Vušković je štoper koji apsolutno sve umije sa loptom i zbog toga su mnogi predlagali i da igra ofanzivnije.

(MONDO)

