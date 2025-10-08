logo
Zlatko Dalić stoti put na klupi Hrvatske: "Čast i ponos, nisam mogao ni sanjati"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić obilježiće značajan jubilej u četvrtak kada će u Pragu protiv Češke po 100. put sjediti na klupi "kockastih".

Zlatko Dalić stoti put na klupi Hrvatske Izvor: Profimedia

Dalić, koji je preuzeo kormilo reprezentacije 9. oktobra 2017. godine u Kijevu protiv Ukrajine, postao je rekorder po broju utakmica kao selektor Hrvatske.

"Veliki je ponos i čast za mene da sam prvi selektor koji je vodio sto utakmica. Počelo je 9. oktobra 2017, a sada, 9. oktobra 2025, stiže stota utakmica. To je lijepa simbolika. Presretan sam i nisam mogao ni sanjati da ću ovo doživjeti", izjavio je Dalić, a prenijeli hrvatski mediji.

U dosadašnjih 99 utakmica, Dalić je ostvario 50 pobjeda, 25 remija i 24 poraza. Pod njegovim vođstvom Hrvatska je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, te bronzu na Mundijalu 2022. godine u Kataru.

Najveća pobjeda "kockastih" zabilježena je protiv Gibraltara (7:0), dok je najteži poraz doživio od Španije (0:6) u Ligi nacija 2018.
Dalić je nadmašio legende hrvatskog fudbala poput Miroslava Blaževića (73 utakmice), Slavena Bilića (65), Ante Čačića i Zlatka Kranjčara (po 25), te Ota Barića (24).

Dugovječnost i uspjeh učvrstili su Zlatka Dalića, inače rođenog u Livnu u Bosni i Hercegovini, kao jednog od najvećih trenera u istoriji hrvatskog fudbala.

(MONDO)

Tagovi

Zlatko Dalić fudbal Hrvatska

