Neće igrati za Hrvatsku zbog odlaska na sestrinu svadbu: Dalić do daljnjeg precrtao Luku Sučića!

Fudbalsku reprezentaciju Hrvatske u septembru očekuje nastavak kvalifikacija za Mundijal 2026.

Hrvati će snage odmjeriti snage sa Farskim Ostrvima i Crnom Gorom, ali u kombinaciji za te utakmice neće biti Luka Sučić, kojeg je selektor Zlatko Dalić suspendovao do daljnjeg!

Prema pisanju Sportskih novosti, Sučić se neće naći na spisku zbog dešavanja tokom juna.

Sučić je tada od selektora tražio dopuštenje da ode u Gornji Vakuf/Uskoplje, na vjenčanje sestre.

Dalić je tom prilikom istakao da to ne može da mu zabrani, ali da mu to ne bi savjetovao i da dobro razmisli šta mu je prioritet – kvalifikaciona utakmica Hrvatske za Svjetsko prvenstvo protiv Češke ili svadba.

Raspitivao se Sučić i kod saigrača šta da uradi. Svi su, počev od kapitena Luke Modrića, naveli da ne ide u BiH i da ostane sa reprezentacijom, ali ih prvotimac Real Sosijedada nije poslušao.

Nakon što su, poslije utakmice sa Gibraltarom, sletjeli u Osijek, Luka Sučič je sjeo u automobil i otišao u Gronji Vakuf/Uskoplje. Naglasio je tada Daliću da može da se vrati u ponedjeljak, na dan utakmice sa Češkom, ali je hrvatski selektor bio izričit u stavu da "ako ode, nema potrebe da se vraća".

Bez Sučića u timu, Hrvatska je trijumfovala rezultatom 5:1. Bili su to prvi mečevi Hrvata u ovom kvalifikacionom ciklusu, poslije kojih se nalaze na drugom mjestu na tabeli.

Česi su prvi sa devet bodova, ali iz dvije utakmice više.

