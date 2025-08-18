logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neće igrati za Hrvatsku zbog odlaska na sestrinu svadbu: Dalić do daljnjeg precrtao Luku Sučića!

Neće igrati za Hrvatsku zbog odlaska na sestrinu svadbu: Dalić do daljnjeg precrtao Luku Sučića!

Autor Dragan Šutvić
0

Prvotimac Real Sosijedada neće biti u kombinaciji za predstojeće utakmice hrvatske reprezentacije.

Luka Sučić neće igrati za Hrvatsku Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalsku reprezentaciju Hrvatske u septembru očekuje nastavak kvalifikacija za Mundijal 2026.

Hrvati će snage odmjeriti snage sa Farskim Ostrvima i Crnom Gorom, ali u kombinaciji za te utakmice neće biti Luka Sučić, kojeg je selektor Zlatko Dalić suspendovao do daljnjeg!

Prema pisanju Sportskih novosti, Sučić se neće naći na spisku zbog dešavanja tokom juna.

Sučić je tada od selektora tražio dopuštenje da ode u Gornji Vakuf/Uskoplje, na vjenčanje sestre.

Dalić je tom prilikom istakao da to ne može da mu zabrani, ali da mu to ne bi savjetovao i da dobro razmisli šta mu je prioritet – kvalifikaciona utakmica Hrvatske za Svjetsko prvenstvo protiv Češke ili svadba.

Raspitivao se Sučić i kod saigrača šta da uradi. Svi su, počev od kapitena Luke Modrića, naveli da ne ide u BiH i da ostane sa reprezentacijom, ali ih prvotimac Real Sosijedada nije poslušao.

Nakon što su, poslije utakmice sa Gibraltarom, sletjeli u Osijek, Luka Sučič je sjeo u automobil i otišao u Gronji Vakuf/Uskoplje. Naglasio je tada Daliću da može da se vrati u ponedjeljak, na dan utakmice sa Češkom, ali je hrvatski selektor bio izričit u stavu da "ako ode, nema potrebe da se vraća".

Bez Sučića u timu, Hrvatska je trijumfovala rezultatom 5:1. Bili su to prvi mečevi Hrvata u ovom kvalifikacionom ciklusu, poslije kojih se nalaze na drugom mjestu na tabeli.

Česi su prvi sa devet bodova, ali iz dvije utakmice više.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Sučić fudbal Hrvatska Zlatko Dalić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC